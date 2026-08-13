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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti Üyelerinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
türkiye
mithat sancar
dem parti
recep tayyip erdoğan
pervin buldan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul edecek.DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.
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türkiye, mithat sancar, dem parti, recep tayyip erdoğan, pervin buldan
türkiye, mithat sancar, dem parti, recep tayyip erdoğan, pervin buldan

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek

09:35 13.08.2026 (güncellendi: 10:32 13.08.2026)
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşme - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti Üyelerinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul edecek.
DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.
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