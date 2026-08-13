https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-bugun-dem-parti-heyetini-kabul-edecek-1107969093.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti Üyelerinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

türkiye

mithat sancar

dem parti

recep tayyip erdoğan

pervin buldan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı Heyeti'ni Beştepe'de kabul edecek.DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirecek.

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Sputnik Türkiye

türkiye, mithat sancar, dem parti, recep tayyip erdoğan, pervin buldan