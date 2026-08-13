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CHP Edirne Milletvekili Yazgan'a saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı
CHP Edirne Milletvekili Yazgan'a saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın darbedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T18:16+0300
2026-08-13T18:16+0300
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Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanda gece saatlerinde kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, polis ekiplerine evde darbedildiğini, cep telefonunun gasbedildiğini ve olay sırasında görüntülerinin kaydedildiğini belirterek şikayetçi oldu.Polis ekiplerinin yaptığı aramada, Yazgan’a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi. Olayla bağlantılı B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39) gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına ise inceleme yapılmak üzere el konuldu.Şüpheliler ifadelerinde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A’nın evine gittiklerini ve burada Yazgan'la balkonda alkol aldıklarını öne sürdü. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü savunan şüpheliler, Yazgan hakkında da şikayette bulundu.T.A’nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği görüntülerde, Yazgan’ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi. Şüpheliler, Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulundu.N.D. ifadesinde, Yazgan’ın kendisini tehdit ettiğini ve hakaret içerikli sözler söylediğini, ayrıca cam parçasıyla elinden yaraladığını iddia etti. B.Ş. ve T.A. da Yazgan’dan şikayetçi oldu.Gözaltındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.CHP'den ilk açıklamaCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili görüntüleri yayımlanan Ahmet Baran Yazgan’ın konunun tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını bildirdi.
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chp, edirne, edirne emniyet müdürlüğü, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, milletvekili, milletvekilleri

CHP Edirne Milletvekili Yazgan'a saldırı: 3 şüpheli gözaltına alındı

18:16 13.08.2026
© Fotoğraf : Ahmet Baran Yazgan sosyal medyaCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf : Ahmet Baran Yazgan sosyal medya
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın darbedildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 2’si kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanda gece saatlerinde kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, polis ekiplerine evde darbedildiğini, cep telefonunun gasbedildiğini ve olay sırasında görüntülerinin kaydedildiğini belirterek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin yaptığı aramada, Yazgan’a ait cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi. Olayla bağlantılı B.Ş. (33), T.A. (33) ve N.D. (39) gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarına ise inceleme yapılmak üzere el konuldu.
Şüpheliler ifadelerinde, bir doğum günü kutlamasının ardından T.A’nın evine gittiklerini ve burada Yazgan'la balkonda alkol aldıklarını öne sürdü. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü savunan şüpheliler, Yazgan hakkında da şikayette bulundu.
T.A’nın rızasıyla polis ekiplerine gösterdiği görüntülerde, Yazgan’ın darbedildiğinin görüldüğü belirtildi. Şüpheliler, Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddialarında bulundu.
N.D. ifadesinde, Yazgan’ın kendisini tehdit ettiğini ve hakaret içerikli sözler söylediğini, ayrıca cam parçasıyla elinden yaraladığını iddia etti. B.Ş. ve T.A. da Yazgan’dan şikayetçi oldu.
Gözaltındaki 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

CHP'den ilk açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili görüntüleri yayımlanan Ahmet Baran Yazgan’ın konunun tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla CHP Genel Merkezi’ne çağrıldığını bildirdi.
CHP Sözcüsü Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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