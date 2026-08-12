https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/chpde-5-ile-yeni-il-baskani-atandi-1107960604.html

CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı

CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T21:36+0300

2026-08-12T21:36+0300

2026-08-12T21:36+0300

poli̇ti̇ka

chp

müslim sarı

atama

siyaset

kemal kılıçdaroğlu

parti

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Sarı, Bolu İl Başkanlığına Ersan Türkoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Rıdvan Eryılmaz, Hatay İl Başkanlığına Derya Altınay, Sakarya İl Başkanlığına Songül Bulut ve Tokat İl Başkanlığına Ender Ergün'ün atandığını bildirdi.Sarı, kongre takviminin ise eylül ayında ilan edileceğini belirtti.

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chp, müslim sarı, atama, siyaset, kemal kılıçdaroğlu, parti