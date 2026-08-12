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CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı
CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T21:36+0300
2026-08-12T21:36+0300
poli̇ti̇ka
chp
müslim sarı
atama
siyaset
kemal kılıçdaroğlu
parti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Sarı, Bolu İl Başkanlığına Ersan Türkoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Rıdvan Eryılmaz, Hatay İl Başkanlığına Derya Altınay, Sakarya İl Başkanlığına Songül Bulut ve Tokat İl Başkanlığına Ender Ergün'ün atandığını bildirdi.Sarı, kongre takviminin ise eylül ayında ilan edileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ekrem-imamoglu-chpden-istifa-etti-1107959825.html
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chp, müslim sarı, atama, siyaset, kemal kılıçdaroğlu, parti
chp, müslim sarı, atama, siyaset, kemal kılıçdaroğlu, parti

CHP'de 5 ile yeni il başkanı atandı

21:36 12.08.2026
© Binnur Ege Gürün KoçakCHP Sözcüsü Sarı
CHP Sözcüsü Sarı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 5 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sarı, Bolu İl Başkanlığına Ersan Türkoğlu, Gümüşhane İl Başkanlığına Rıdvan Eryılmaz, Hatay İl Başkanlığına Derya Altınay, Sakarya İl Başkanlığına Songül Bulut ve Tokat İl Başkanlığına Ender Ergün'ün atandığını bildirdi.
Sarı, kongre takviminin ise eylül ayında ilan edileceğini belirtti.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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