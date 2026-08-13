https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/brezilyali-tarihci-natonun-pasifike-genislemesi-savasi-her-gecen-gun-daha-da-yaklastiriyor-1107984053.html

Brezilyalı tarihçi: NATO'nun Pasifik'e genişlemesi savaşı her geçen gün daha da yaklaştırıyor

Brezilyalı tarihçi: NATO'nun Pasifik'e genişlemesi savaşı her geçen gün daha da yaklaştırıyor

Sputnik Türkiye

Tarihçi Bernardo Kocher, NATO'nun Pasifik'teki faaliyetlerinin Rusya ve Çin ile çatışma ihtimalini artırabileceğini savunarak, mevcut gidişat konusunda 'Savaş... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T16:04+0300

2026-08-13T16:04+0300

2026-08-13T16:04+0300

dünya

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nato

savaş

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Radyo Sputnik Brezilya'ya konuşan tarihçi Bernardo Kocher, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Pasifik gibi farklı denizlerde faaliyet göstermeye başlamasının, Rusya ve Çin'e karşı bir savaşa hazırlık niteliği taşıdığını değerlendirdi.Kocher'e göre Atlantik ittifakının bu yöndeki faaliyetleri 'geniş çaplı bir savaş' başlatma potansiyeline sahip. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batı'nın bölgeye yeni silahlar konuşlandırma planlarına karşı uyarıda bulunmuştu.

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