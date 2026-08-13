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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/brezilyali-tarihci-natonun-pasifike-genislemesi-savasi-her-gecen-gun-daha-da-yaklastiriyor-1107984053.html
Brezilyalı tarihçi: NATO'nun Pasifik'e genişlemesi savaşı her geçen gün daha da yaklaştırıyor
Brezilyalı tarihçi: NATO'nun Pasifik'e genişlemesi savaşı her geçen gün daha da yaklaştırıyor
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Tarihçi Bernardo Kocher, NATO'nun Pasifik'teki faaliyetlerinin Rusya ve Çin ile çatışma ihtimalini artırabileceğini savunarak, mevcut gidişat konusunda 'Savaş... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T16:04+0300
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Radyo Sputnik Brezilya'ya konuşan tarihçi Bernardo Kocher, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Pasifik gibi farklı denizlerde faaliyet göstermeye başlamasının, Rusya ve Çin'e karşı bir savaşa hazırlık niteliği taşıdığını değerlendirdi.Kocher'e göre Atlantik ittifakının bu yöndeki faaliyetleri 'geniş çaplı bir savaş' başlatma potansiyeline sahip. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batı'nın bölgeye yeni silahlar konuşlandırma planlarına karşı uyarıda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusyadan-japonyaya-kuril-adalari-tepkisi-rus-topragi-olarak-kalmaya-devam-edecek-1107982162.html
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rusya, kuzey atlantik, çin, nato, savaş
rusya, kuzey atlantik, çin, nato, savaş

Brezilyalı tarihçi: NATO'nun Pasifik'e genişlemesi savaşı her geçen gün daha da yaklaştırıyor

16:04 13.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturNATO'nun Pasifik'te genişlemesi.
NATO'nun Pasifik'te genişlemesi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Tarihçi Bernardo Kocher, NATO'nun Pasifik'teki faaliyetlerinin Rusya ve Çin ile çatışma ihtimalini artırabileceğini savunarak, mevcut gidişat konusunda 'Savaş her geçen gün daha da yaklaşıyor' dedi.
Radyo Sputnik Brezilya'ya konuşan tarihçi Bernardo Kocher, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Pasifik gibi farklı denizlerde faaliyet göstermeye başlamasının, Rusya ve Çin'e karşı bir savaşa hazırlık niteliği taşıdığını değerlendirdi.
Kocher'e göre Atlantik ittifakının bu yöndeki faaliyetleri 'geniş çaplı bir savaş' başlatma potansiyeline sahip.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Batı'nın bölgeye yeni silahlar konuşlandırma planlarına karşı uyarıda bulunmuştu.
Kocher, "Avrupa ve Kuzey Amerika kapitalizminin Çin ve Rusya'nın rekabetiyle karşı karşıya gelme yönündeki bu umutsuz arayışının ortasında siyasi bir çözümün ortaya çıkmasını umuyorum. [...] Durum böyle devam ederse savaş her geçen gün daha da yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.
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