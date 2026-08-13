https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-duyurdu-vlahovicin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107993607.html

Beşiktaş duyurdu: Vlahovic'in sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş duyurdu: Vlahovic'in sözleşme detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, 2026-2027 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme imzaladığı Vlahovic’e sezon başına 7.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

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spor

dusan vlahovic

beşiktaş

kamuyu aydınlatma platformu (kap)

kap

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

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Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic'le 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuya her sezon için 7.5 milyon euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html

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Sputnik Türkiye

dusan vlahovic, beşiktaş, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu