https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-duyurdu-vlahovicin-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1107993607.html
Beşiktaş duyurdu: Vlahovic'in sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş duyurdu: Vlahovic'in sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, 2026-2027 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme imzaladığı Vlahovic’e sezon başına 7.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T23:25+0300
2026-08-13T23:25+0300
2026-08-13T23:25+0300
spor
dusan vlahovic
beşiktaş
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
kap
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
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Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic'le 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuya her sezon için 7.5 milyon euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/besiktas-play-off-turuna-yazdirdi-1107992737.html
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dusan vlahovic, beşiktaş, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
dusan vlahovic, beşiktaş, kamuyu aydınlatma platformu (kap), kap, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Beşiktaş duyurdu: Vlahovic'in sözleşme detayları belli oldu
Beşiktaş, 2026-2027 sezonundan itibaren 3 yıllık sözleşme imzaladığı Vlahovic’e sezon başına 7.5 milyon euro garanti ücret ödeyecek.
Beşiktaş, Sırp golcü Dusan Vlahovic’in transferi için anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic'le 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuya her sezon için 7.5 milyon euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.