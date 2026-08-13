https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/benzin-ve-motorine-zam-geliyor-yeni-fiyatlar-belli-oldu-1107986719.html
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. 14 Ağustos Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşanacak. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T17:53+0300
2026-08-13T17:53+0300
2026-08-13T17:53+0300
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Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8.89 TL zam yapılması bekleniyor.Yeni fiyatların 14 Ağustos Cuma günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/motorinde-9-liralik-indirim-otv-icin-kademeli-uygulama-basladi-1107981768.html
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benzin, benzin fiyatları, benzin istasyonu, motorin, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
Benzin ve motorine zam geliyor: Yeni fiyatlar belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. 14 Ağustos Cuma gününden itibaren benzin ve motorin fiyatlarında artış yaşanacak.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.52 TL, motorinin litre fiyatına ise 8.89 TL zam yapılması bekleniyor.
Yeni fiyatların 14 Ağustos Cuma günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.