https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/motorinde-9-liralik-indirim-otv-icin-kademeli-uygulama-basladi-1107981768.html

Motorinde 9 liralık indirim: ÖTV için kademeli uygulama başladı

Motorinde 9 liralık indirim: ÖTV için kademeli uygulama başladı

Sputnik Türkiye

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV’de kademeli uygulamaya geçildi. Ağustos sonuna kadar ÖTV’nin sıfırlanmasıyla motorinin litre fiyatında... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T14:44+0300

2026-08-13T14:44+0300

2026-08-13T14:44+0300

ekonomi̇

motorin

akaryakıt

akaryakıt indirimi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

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Akaryakıt piyasasına ilişkin vergi düzenlemesi Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle motorinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) ağustos sonuna kadar sıfırlanırken, pompa fiyatlarında yaklaşık 9 liralık indirim gerçekleşti.Yeni fiyatlarla motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 70,80 liraya, Ankara’da 71,92 liraya, İzmir’de ise 72,20 liraya geriledi.Vergi düzenlemesiyle küresel petrol piyasasındaki yüksek fiyatların pompa fiyatlarına etkisi kısa vadede önemli ölçüde hafifletilmiş oldu.Motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfırlandıCumhurbaşkanı Kararı ile hayata geçirilen düzenleme kapsamında motorindeki ÖTV, ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı.Kararla tüketici, nakliyeci ve sanayiciler üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.Motorinde ÖTV kademeli olarak artırılacakMotorindeki ÖTV indirimi ağustos ayının ardından kademeli olarak sona erecek. Karara göre ÖTV tutarı yıl sonuna kadar her ay 3 lira artırılacak.Buna göre motorinden alınacak ÖTV;Böylece ağustos ayında sıfırlanan vergi, yılın kalan aylarında aşamalı şekilde artırılacak.Kademeli artış sürecinin ardından motorinde ÖTV, 1 Ocak 2027’den itibaren litre başına 13,9006 liraya yükselecek.Böylece motorinden alınan ÖTV, eşel mobil sistemi öncesindeki seviyesine dönmüş olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/turkiyenin-en-cok-vergi-veren-isimleri-belli-oldu-1107974876.html

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motorin, akaryakıt, akaryakıt indirimi, ötv, özel tüketim vergisi (ötv)