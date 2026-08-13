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Antalya Kemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Antalya Kemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Ulupınar Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürüyor. Bölge sakinleri de ekiplerin çalışmalarına su taşıyarak destek veriyor.Söndürme çalışmalarına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla birlikte 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/silivride-yangin-evler-tahliye-edildi-tem-otoyolu-trafige-kapatildi-1107983178.html
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antalya, türkiye, kemer, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı
antalya, türkiye, kemer, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın söndürme uçağı

Antalya Kemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

22:56 13.08.2026
© AA / Yiğithan YıldızAntalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Yiğithan Yıldız
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Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Ulupınar Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürüyor. Bölge sakinleri de ekiplerin çalışmalarına su taşıyarak destek veriyor.
Söndürme çalışmalarına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla birlikte 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi katılıyor.
Silivri’de yangın: Evler tahliye edildi, TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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Silivri’de yangın: TEM Otoyolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
15:21
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