https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/antalya-kemerde-orman-yangini-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1107993314.html

Antalya Kemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Antalya Kemer'de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T22:56+0300

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Ulupınar Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yangına karadan müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını akşam saatlerinde de sürdürüyor. Bölge sakinleri de ekiplerin çalışmalarına su taşıyarak destek veriyor.Söndürme çalışmalarına 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla birlikte 50 teknik personel ve yangın söndürme işçisi katılıyor.

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