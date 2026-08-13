https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ahmet-hakan-devlet-bahceli-turkiyede-lider-diye-nitelenebilecek-ender-siyasetcilerdendir-1107968383.html

Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir

Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir

Sputnik Türkiye

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin 'lider bir kişiliği' olduğunu yazdı. Ahmet Hakan "Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T09:23+0300

2026-08-13T09:23+0300

2026-08-13T09:23+0300

poli̇ti̇ka

ahmet hakan

mhp

devlet bahçeli

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'Bahçeli neden liderdir' konulu bir yazı ele aldı."Lider, tabanını ikna edip dönüştürebilen kişidir. Bu açıdan bakıldığında: Devlet Bahçeli, MHP gibi köklü milliyetçi bir partinin tabanını çözüme ikna edip dönüştürmeyi başarmış bir liderdir." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, yazısında şu şekilde devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-14te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1107812045.html

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ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli