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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ahmet-hakan-devlet-bahceli-turkiyede-lider-diye-nitelenebilecek-ender-siyasetcilerdendir-1107968383.html
Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir
Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin 'lider bir kişiliği' olduğunu yazdı. Ahmet Hakan "Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T09:23+0300
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poli̇ti̇ka
ahmet hakan
mhp
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'Bahçeli neden liderdir' konulu bir yazı ele aldı."Lider, tabanını ikna edip dönüştürebilen kişidir. Bu açıdan bakıldığında: Devlet Bahçeli, MHP gibi köklü milliyetçi bir partinin tabanını çözüme ikna edip dönüştürmeyi başarmış bir liderdir." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, yazısında şu şekilde devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-14te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1107812045.html
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ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli
ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli

Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir

09:23 13.08.2026
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Didem Mente
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin 'lider bir kişiliği' olduğunu yazdı. Ahmet Hakan "Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'Bahçeli neden liderdir' konulu bir yazı ele aldı.
"Lider, tabanını ikna edip dönüştürebilen kişidir. Bu açıdan bakıldığında: Devlet Bahçeli, MHP gibi köklü milliyetçi bir partinin tabanını çözüme ikna edip dönüştürmeyi başarmış bir liderdir." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, yazısında şu şekilde devam etti:
Çünkü yapılan tüm anketlerde MHP’nin oylarını koruduğu görülmektedir. İşte tam da bu nedenle... Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı
6 Ağustos, 11:28
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