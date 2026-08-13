https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/ahmet-hakan-devlet-bahceli-turkiyede-lider-diye-nitelenebilecek-ender-siyasetcilerdendir-1107968383.html
Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir
Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir
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Ahmet Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin 'lider bir kişiliği' olduğunu yazdı. Ahmet Hakan "Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T09:23+0300
2026-08-13T09:23+0300
2026-08-13T09:23+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
mhp
devlet bahçeli
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'Bahçeli neden liderdir' konulu bir yazı ele aldı."Lider, tabanını ikna edip dönüştürebilen kişidir. Bu açıdan bakıldığında: Devlet Bahçeli, MHP gibi köklü milliyetçi bir partinin tabanını çözüme ikna edip dönüştürmeyi başarmış bir liderdir." ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, yazısında şu şekilde devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-14te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1107812045.html
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ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli
ahmet hakan, mhp, devlet bahçeli
Ahmet Hakan: Devlet Bahçeli, Türkiye’de 'lider' diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir
Ahmet Hakan bugünkü yazısında Bahçeli'nin 'lider bir kişiliği' olduğunu yazdı. Ahmet Hakan "Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir." dedi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün 'Bahçeli neden liderdir' konulu bir yazı ele aldı.
"Lider, tabanını ikna edip dönüştürebilen kişidir. Bu açıdan bakıldığında: Devlet Bahçeli, MHP gibi köklü milliyetçi bir partinin tabanını çözüme ikna edip dönüştürmeyi başarmış bir liderdir.
" ifadelerini kullanan Ahmet Hakan, yazısında şu şekilde
devam etti:
Çünkü yapılan tüm anketlerde MHP’nin oylarını koruduğu görülmektedir. İşte tam da bu nedenle... Devlet Bahçeli, Türkiye’de “lider” diye nitelenebilecek ender siyasetçilerdendir.