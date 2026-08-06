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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. 06.08.2026, Sputnik Türkiye
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poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
mhp
ak parti
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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/terorsuz-turkiye-surecinde-onemli-adim-atildi-cerceve-yasa-meclise-sunuldu-1107791233.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, terörsüz türkiye
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, terörsüz türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

11:28 06.08.2026 (güncellendi: 12:05 06.08.2026)
© TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2026
© TCCB / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir.
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