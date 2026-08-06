https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-14te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1107812045.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 14'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek. 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T11:28+0300

2026-08-06T11:28+0300

2026-08-06T12:05+0300

poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

mhp

ak parti

terörsüz türkiye

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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açıklaması şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/terorsuz-turkiye-surecinde-onemli-adim-atildi-cerceve-yasa-meclise-sunuldu-1107791233.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, mhp, ak parti, terörsüz türkiye