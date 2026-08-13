https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/afganistanda-cocuklar-aclikla-karsi-karsiya-sayi-37-milyona-ulasti-1107981975.html

Afganistan’da çocuklar açlıkla karşı karşıya: Sayı 3.7 milyona ulaştı

Afganistan’da çocuklar açlıkla karşı karşıya: Sayı 3.7 milyona ulaştı

Sputnik Türkiye

Afganistan’da 5 yaşın altındaki 3.7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden etkileniyor. Uluslararası yardım kuruluşu 'Save the Children', insani yardımlardaki... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T15:15+0300

2026-08-13T15:15+0300

2026-08-13T15:15+0300

yaşam

afganistan

abd

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

açlık

kıtlık

akut açlık

çocuk

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Birleşik Krallık merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Afganistan’da küçük çocuklar arasındaki yetersiz beslenmenin giderek arttığını açıkladı. Birleşmiş Milletler verilerine dayandırılan bulgulara göre, ülkede 5 yaşından küçük yaklaşık her 10 çocuktan biri yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.Verilere göre, akut yetersiz beslenme oranlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Afganistan'daki vilayetlerin üçte ikisinde kötüleştiğini belirtti.Son dört yılda 5 yaşından küçük çocuklarda akut yetersiz beslenme yüzde 14 arttı. Bu durumdan etkilenen çocukların sayısı 2026'da 3.7 milyona ulaştı.Akut yetersiz beslenme, çocuğun kısa süre içerisinde ciddi şekilde kilo kaybetmesi ve boyuna göre tehlikeli derecede düşük kiloya sahip olması anlamına geliyor. Yetersiz gıda tüketimi veya ağır hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen durum, vücudun hızla yağ ve kas kaybetmesine yol açabiliyor ve hayati tehlike oluşturabiliyor.Yaklaşık 600 sağlık merkezi kapandıFinansman eksikliği nedeniyle ülkede yaklaşık 600 temel sağlık merkezi kapandı. Daha önce bu merkezlerden yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere 4 milyon kişi yararlanıyordu.Afganistan'a sağlanan insani yardım son dört yılda yaklaşık yüzde 70 azaldı. Yardım miktarı 2022'de 3.27 milyar dolar seviyesindeyken 2025'te 1 milyar dolara geriledi.Verilere göre 2026'nın yarısından fazlası geride kalmasına rağmen insani yardım için yalnızca 438 milyon dolar sağlandı. Bu rakam, ihtiyaç duyulan finansmanın yüzde 74'ünün karşılanmadığı anlamına geliyor.

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afganistan, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık, akut açlık, çocuk