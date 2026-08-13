https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/afganistanda-cocuklar-aclikla-karsi-karsiya-sayi-37-milyona-ulasti-1107981975.html
Afganistan’da çocuklar açlıkla karşı karşıya: Sayı 3.7 milyona ulaştı
Afganistan’da çocuklar açlıkla karşı karşıya: Sayı 3.7 milyona ulaştı
Sputnik Türkiye
Afganistan’da 5 yaşın altındaki 3.7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden etkileniyor. Uluslararası yardım kuruluşu 'Save the Children', insani yardımlardaki... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T15:15+0300
2026-08-13T15:15+0300
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Birleşik Krallık merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Afganistan’da küçük çocuklar arasındaki yetersiz beslenmenin giderek arttığını açıkladı. Birleşmiş Milletler verilerine dayandırılan bulgulara göre, ülkede 5 yaşından küçük yaklaşık her 10 çocuktan biri yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.Verilere göre, akut yetersiz beslenme oranlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Afganistan'daki vilayetlerin üçte ikisinde kötüleştiğini belirtti.Son dört yılda 5 yaşından küçük çocuklarda akut yetersiz beslenme yüzde 14 arttı. Bu durumdan etkilenen çocukların sayısı 2026'da 3.7 milyona ulaştı.Akut yetersiz beslenme, çocuğun kısa süre içerisinde ciddi şekilde kilo kaybetmesi ve boyuna göre tehlikeli derecede düşük kiloya sahip olması anlamına geliyor. Yetersiz gıda tüketimi veya ağır hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen durum, vücudun hızla yağ ve kas kaybetmesine yol açabiliyor ve hayati tehlike oluşturabiliyor.Yaklaşık 600 sağlık merkezi kapandıFinansman eksikliği nedeniyle ülkede yaklaşık 600 temel sağlık merkezi kapandı. Daha önce bu merkezlerden yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere 4 milyon kişi yararlanıyordu.Afganistan'a sağlanan insani yardım son dört yılda yaklaşık yüzde 70 azaldı. Yardım miktarı 2022'de 3.27 milyar dolar seviyesindeyken 2025'te 1 milyar dolara geriledi.Verilere göre 2026'nın yarısından fazlası geride kalmasına rağmen insani yardım için yalnızca 438 milyon dolar sağlandı. Bu rakam, ihtiyaç duyulan finansmanın yüzde 74'ünün karşılanmadığı anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/avrupada-pasaport-kuyrugu-buyuyor-bekleme-suresi-2-saate-cikti-1107954375.html
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afganistan, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık, akut açlık, çocuk
afganistan, abd, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, açlık, kıtlık, akut açlık, çocuk
Afganistan’da çocuklar açlıkla karşı karşıya: Sayı 3.7 milyona ulaştı
Afganistan’da 5 yaşın altındaki 3.7 milyon çocuk akut yetersiz beslenmeden etkileniyor. Uluslararası yardım kuruluşu 'Save the Children', insani yardımlardaki sert düşüş nedeniyle yaklaşık 600 temel sağlık merkezinin kapandığını, 2026 için ihtiyaç duyulan yardım finansmanının ise yalnızca yüzde 26’sının sağlandığını bildirdi.
Birleşik Krallık merkezli uluslararası yardım kuruluşu Save the Children, Afganistan’da küçük çocuklar arasındaki yetersiz beslenmenin giderek arttığını açıkladı. Birleşmiş Milletler verilerine dayandırılan bulgulara göre, ülkede 5 yaşından küçük yaklaşık her 10 çocuktan biri yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.
Verilere göre, akut yetersiz beslenme oranlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Afganistan'daki vilayetlerin üçte ikisinde kötüleştiğini belirtti.
Son dört yılda 5 yaşından küçük çocuklarda akut yetersiz beslenme yüzde 14 arttı. Bu durumdan etkilenen çocukların sayısı 2026'da 3.7 milyona ulaştı.
Akut yetersiz beslenme, çocuğun kısa süre içerisinde ciddi şekilde kilo kaybetmesi ve boyuna göre tehlikeli derecede düşük kiloya sahip olması anlamına geliyor. Yetersiz gıda tüketimi veya ağır hastalıklar nedeniyle ortaya çıkabilen durum, vücudun hızla yağ ve kas kaybetmesine yol açabiliyor ve hayati tehlike oluşturabiliyor.
Yaklaşık 600 sağlık merkezi kapandı
Finansman eksikliği nedeniyle ülkede yaklaşık 600 temel sağlık merkezi kapandı. Daha önce bu merkezlerden yaklaşık yarısı çocuk olmak üzere 4 milyon kişi yararlanıyordu.
Afganistan'a sağlanan insani yardım son dört yılda yaklaşık yüzde 70 azaldı. Yardım miktarı 2022'de 3.27 milyar dolar seviyesindeyken 2025'te 1 milyar dolara geriledi.
Verilere göre 2026'nın yarısından fazlası geride kalmasına rağmen insani yardım için yalnızca 438 milyon dolar sağlandı. Bu rakam, ihtiyaç duyulan finansmanın yüzde 74'ünün karşılanmadığı anlamına geliyor.