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Avrupa'da pasaport kuyruğu büyüyor: Bekleme süresi 2 saate çıktı
Avrupa'da pasaport kuyruğu büyüyor: Bekleme süresi 2 saate çıktı
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Avrupa Birliği'nin yeni biyometrik sınır sistemi EES, büyük havalimanlarında uzun kuyruklara neden oluyor. Frankfurt ve Amsterdam'da yoğun saatlerde bekleme... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T17:52+0300
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Avrupa'nın yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), AB dışından gelen yolcuların sınır geçişlerinde pasaportlarının yanı sıra yüz ve parmak izi bilgilerinin kaydedilmesini öngörüyor. Ancak sistemin tam olarak devreye girmesinin ardından Avrupa'nın önemli havalimanlarında pasaport kontrolündeki bekleme süreleri arttı.Financial Times ile seyahat analiz grubu Qsensor'un çalışmasına göre Frankfurt, Amsterdam ve Münih en büyük gecikmelerin görüldüğü havalimanları arasında yer aldı.Frankfurt Havalimanı'nda temmuz ayında ortalama bekleme süresi geçen yılın aynı dönemindeki 60 dakikadan 120 dakikaya çıktı.Münih'te geçen yıl 31 dakika olan bekleme süresi 60 dakikaya kadar yükselirken, Amsterdam'da en yüksek bekleme süresi 80 dakikadan 120 dakikaya ulaştı.Parmak izi ve yüz taraması yapılıyor10 Nisan'da tamamen uygulamaya giren EES kapsamında AB dışından gelen yolcuların pasaportlarını taratması ve yüz taramasından geçmesi gerekiyor. Yolcuların sisteme ilk kayıtlarında ayrıca parmak izleri alınıyor.Ancak uygulamada yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bazı yolcuların sonraki seyahatlerinde de yeniden parmak izi vermek zorunda kaldığı bildirildi.EES kiosklarında yaşanan arızalar ve yolcuların sistem için beklenenden daha fazla personele ihtiyaç duyması, havalimanlarındaki yoğunluğu artırdı.Bazı kontroller geçici olarak kapatıldıBazı havalimanları yoğunluğu azaltmak için EES kontrollerinin belirli bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmaya başladı. Yoğun dönemlerde parmak izi alınmaması da uygulanan yöntemler arasında yer aldı.Ancak bu esnek uygulamanın eylül ayında sona ermesi planlanıyor. Bunun üzerine sekiz AB üyesi ülke ile İsviçre, Avrupa Komisyonu'ndan uygulamanın uzatılmasını istedi.Avrupa Komisyonu, söz konusu uygulamanın devam ettirilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/avrupada-sicak-hava-alarmi-fransada-1373-dere-kurudu-hollandada-yuzen-evler-karaya-oturdu-1107946967.html
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avrupa, amsterdam, frankfurt, münih, ab, avrupa komisyonu, avrupa birliği

Avrupa'da pasaport kuyruğu büyüyor: Bekleme süresi 2 saate çıktı

17:52 12.08.2026
© AP Photo / Matthias SchraderMünih Havalimanı
Münih Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
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Avrupa Birliği'nin yeni biyometrik sınır sistemi EES, büyük havalimanlarında uzun kuyruklara neden oluyor. Frankfurt ve Amsterdam'da yoğun saatlerde bekleme süresi 2 saate kadar çıkarken, bazı yolcuların uçuşlarını kaçırdığı bildirildi.
Avrupa'nın yeni Giriş/Çıkış Sistemi (EES), AB dışından gelen yolcuların sınır geçişlerinde pasaportlarının yanı sıra yüz ve parmak izi bilgilerinin kaydedilmesini öngörüyor. Ancak sistemin tam olarak devreye girmesinin ardından Avrupa'nın önemli havalimanlarında pasaport kontrolündeki bekleme süreleri arttı.
Financial Times ile seyahat analiz grubu Qsensor'un çalışmasına göre Frankfurt, Amsterdam ve Münih en büyük gecikmelerin görüldüğü havalimanları arasında yer aldı.
Frankfurt Havalimanı'nda temmuz ayında ortalama bekleme süresi geçen yılın aynı dönemindeki 60 dakikadan 120 dakikaya çıktı.
Münih'te geçen yıl 31 dakika olan bekleme süresi 60 dakikaya kadar yükselirken, Amsterdam'da en yüksek bekleme süresi 80 dakikadan 120 dakikaya ulaştı.

Parmak izi ve yüz taraması yapılıyor

10 Nisan'da tamamen uygulamaya giren EES kapsamında AB dışından gelen yolcuların pasaportlarını taratması ve yüz taramasından geçmesi gerekiyor. Yolcuların sisteme ilk kayıtlarında ayrıca parmak izleri alınıyor.
Ancak uygulamada yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bazı yolcuların sonraki seyahatlerinde de yeniden parmak izi vermek zorunda kaldığı bildirildi.
EES kiosklarında yaşanan arızalar ve yolcuların sistem için beklenenden daha fazla personele ihtiyaç duyması, havalimanlarındaki yoğunluğu artırdı.
Seyahat sektöründen de sisteme yönelik eleştiriler geldi. Ryanair Üst Yöneticisi Michael O'Leary, temmuz ayında yaptığı açıklamada sistemi "yanlış tasarlanmış" olarak nitelendirdi.O'Leary, havayolu şirketinin Avrupa genelinde yaklaşık 15 havalimanında büyük kuyruklarla karşılaştığını belirterek, "Böyle bir şeyi ancak Avrupalılar icat eder" ifadelerini kullandı.

Bazı kontroller geçici olarak kapatıldı

Bazı havalimanları yoğunluğu azaltmak için EES kontrollerinin belirli bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmaya başladı. Yoğun dönemlerde parmak izi alınmaması da uygulanan yöntemler arasında yer aldı.
Ancak bu esnek uygulamanın eylül ayında sona ermesi planlanıyor. Bunun üzerine sekiz AB üyesi ülke ile İsviçre, Avrupa Komisyonu'ndan uygulamanın uzatılmasını istedi.
Avrupa Komisyonu, söz konusu uygulamanın devam ettirilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.
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