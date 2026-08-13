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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/afad-buyuklugunu-acikladi-amasyada-deprem-oldu-1107979328.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Amasya'da deprem oldu
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Amasya'da deprem oldu
Sputnik Türkiye
AFAD Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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AFAD büyüklüğünü açıkladı: Amasya'da deprem oldu

13:44 13.08.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
AFAD Amasya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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