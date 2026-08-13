https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/abdnin-irak-gorevi-sona-eriyor-cekilme-icin-tarih-belli-1107975944.html

ABD'nin Irak görevi sona eriyor: Çekilme için tarih belli

ABD'nin Irak görevi sona eriyor: Çekilme için tarih belli

Sputnik Türkiye

ABD'nin Irak'taki askerlerini 30 Eylül'e kadar tamamen çekmesi bekleniyor. Irak Başbakanı Ali al-Zaidi, tarihi 'sabit ve nihai' olarak nitelendirirken... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T18:31+0300

2026-08-13T18:31+0300

2026-08-13T18:31+0300

dünya

abd

saddam hüseyin

irak

erbil

işi̇d

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

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ABD'nin 2003'te Saddam Hüseyin yönetimine karşı başlattığı işgalle başlayan Irak'taki askeri varlığında yeni bir dönem sona yaklaşıyor. Washington ve Bağdat'ın 2024'te vardığı anlaşma doğrultusunda, ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı askeri görevin sona erdirilmesi ve güçlerin ülkeden ayrılması planlanıyor.ABD askerleri geçen yıl Irak'ın büyük bölümündeki üslerden çekilmiş, ancak ülkenin kuzeyindeki yarı özerk Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde varlığını sürdürmüştü.Irak Başbakanı Ali al-Zaidi, çarşamba günü ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'la bir araya geldi.Bir ABD'li yetkili de çekilmenin 30 Eylül'e kadar tamamlanmasının beklendiğini doğruladı. Yetkili, Irak'ta kaç ABD askerinin kaldığını ve askerlerin nereye gönderileceğini açıklamadı.Erbil'den çekilme başladıİsimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan iki Iraklı Kürt yetkili, Erbil'deki ABD askerleri ve askeri teçhizatının azaltılmasına yaklaşık üç hafta önce başlandığını belirtti.ABD'nin Irak'taki askeri varlığı, 2007'de yürütülen operasyonların en yoğun döneminde 170 bin askerin üzerine çıkmıştı.Son ABD muharip birlikleri Aralık 2011'de ülkeden ayrıldı. Ancak DAEŞ'in 2014'te Irak ve Suriye'de geniş bölgeleri ele geçirmesi üzerine ABD güçleri, Irak hükümetinin davetiyle ülkeye geri döndü.DAEŞ'in kontrol ettiği toprakları kaybetmesinin ardından koalisyonun askeri operasyonları 2021'de sona erdi. ABD ise Irak ordusuna eğitim vermek ve DAEŞ'e karşı operasyonlara destek sağlamak amacıyla ülkede yaklaşık 2 bin 500 asker bulundurmaya devam etti.Silahlı gruplara da 30 Eylül tarihiIrak Başbakanı al-Zaidi, ülkedeki devlet dışı silahlı grupların silahlarını bırakması için de 30 Eylül tarihini belirledi.Al-Zaidi, yabancı askerlerin ülkeden ayrılmasının ardından bu grupların silah taşımak için gerekçelerinin kalmayacağını söyledi.Bazı Iraklı milis grupları, ABD'nin ülkedeki askeri varlığını 'işgal' olarak nitelendirerek kendi silahlı varlıklarını buna dayandırıyordu. Ancak ABD'nin 2014'te başlayan mevcut askeri görevi, DAEŞ'in geniş bölgeleri ele geçirmesinin ardından Irak hükümetinin davetiyle başlamıştı.Ülkedeki milis gruplardan bazıları, silahlarını bırakma niyetinde olmadıklarını açıkladı.

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abd, saddam hüseyin, irak, erbil, işi̇d, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)