https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/2027-ispanya-super-kupa-organizasyonu-istanbulda-yapilacak-1107980261.html
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak
Sputnik Türkiye
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T14:27+0300
2026-08-13T14:27+0300
2026-08-13T14:37+0300
spor
i̇stanbul
atatürk olimpiyat stadı
barcelona
atletico madrid
rfef
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2027 İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/super-ligde-ilk-hafta-hakemleri-aciklandi-1107980052.html
i̇stanbul
atatürk olimpiyat stadı
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i̇stanbul, atatürk olimpiyat stadı, barcelona, atletico madrid, rfef
i̇stanbul, atatürk olimpiyat stadı, barcelona, atletico madrid, rfef
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak
14:27 13.08.2026 (güncellendi: 14:37 13.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2027 İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."