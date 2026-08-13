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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/2027-ispanya-super-kupa-organizasyonu-istanbulda-yapilacak-1107980261.html
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak
Sputnik Türkiye
2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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spor
i̇stanbul
atatürk olimpiyat stadı
barcelona
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2027 İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/super-ligde-ilk-hafta-hakemleri-aciklandi-1107980052.html
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i̇stanbul, atatürk olimpiyat stadı, barcelona, atletico madrid, rfef
i̇stanbul, atatürk olimpiyat stadı, barcelona, atletico madrid, rfef

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak

14:27 13.08.2026 (güncellendi: 14:37 13.08.2026)
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2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
2027 İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.
Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."
Hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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