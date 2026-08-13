https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/2027-ispanya-super-kupa-organizasyonu-istanbulda-yapilacak-1107980261.html

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu İstanbul'da yapılacak

Sputnik Türkiye

2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T14:27+0300

2026-08-13T14:27+0300

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spor

i̇stanbul

atatürk olimpiyat stadı

barcelona

atletico madrid

rfef

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2027 İspanya Süper Kupası 2-7 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/super-ligde-ilk-hafta-hakemleri-aciklandi-1107980052.html

i̇stanbul

atatürk olimpiyat stadı

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Sputnik Türkiye

i̇stanbul, atatürk olimpiyat stadı, barcelona, atletico madrid, rfef