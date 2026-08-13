https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/super-ligde-ilk-hafta-hakemleri-aciklandi-1107980052.html
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T14:22+0300
2026-08-13T14:22+0300
2026-08-13T14:40+0300
spor
süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f371f1f1924e234b331ccfea61425d1c.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:Yarın:21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak15 Ağustos Cumartesi:19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol16 Ağustos Pazar:19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır17 Ağustos Pazartesi:21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1b/1100512573_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7acffea198805870ecc714c1f7ccd43e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
süper lig
Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı
14:22 13.08.2026 (güncellendi: 14:40 13.08.2026)
Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam