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Zimbabve'de feribot faciası: 15 kişi hayatını kaybetti
Zimbabve'de feribot faciası: 15 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Zimbabve'de 90'dan fazla yolcu taşıyan bir feribotun Kariba Gölü'nde alabora olması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin gölde kayıp yolcuları bulmak... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T02:39+0300
2026-08-12T02:39+0300
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feribot
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Zimbabve'de Kariba Gölü'nde meydana gelen feribot kazasında 15 kişi hayatını kaybetti. Kazada 53 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.Yerel Yönetim ve Bayındırlık Bakanlığı Eyalet Direktörü Cecilia Chitiyo, Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuyanehanda" adlı feribotun, Kariba kentinden Chalala bölgesine seyir halindeyken Long Island yakınlarında alabora olduğunu açıkladı.Chitiyo, devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında 53 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 15 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.Feribotta Kaç Kişi Vardı?Zimbabve polisi, feribotta en az 90 yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Zimbabve Yayın Kurumu'nun (ZBC) aktardığı, ancak henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre feribotta 160'tan fazla yolcu bulunuyordu.Yetkililer, 4 yaşından küçük çocuklar için bilet zorunluluğu bulunmaması nedeniyle feribottaki gerçek yolcu sayısının resmi kayıtlardaki rakamlardan daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iran-guvenlik-konseyi-sekreteri-sartlar-aracilar-vasitasiyla-onlara-iletildi-1107931333.html
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zimbabve, feribot, feribot kazası
zimbabve, feribot, feribot kazası

Zimbabve'de feribot faciası: 15 kişi hayatını kaybetti

02:39 12.08.2026
© AP Photo / Themba HadebeKariba Gölü
Kariba Gölü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© AP Photo / Themba Hadebe
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Zimbabve'de 90'dan fazla yolcu taşıyan bir feribotun Kariba Gölü'nde alabora olması sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin gölde kayıp yolcuları bulmak için yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Zimbabve'de Kariba Gölü'nde meydana gelen feribot kazasında 15 kişi hayatını kaybetti. Kazada 53 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
Yerel Yönetim ve Bayındırlık Bakanlığı Eyalet Direktörü Cecilia Chitiyo, Kırsal Altyapı Kalkınma Ajansına (RIDA) ait "Mbuyanehanda" adlı feribotun, Kariba kentinden Chalala bölgesine seyir halindeyken Long Island yakınlarında alabora olduğunu açıkladı.
Chitiyo, devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında 53 kişinin sağ olarak kurtarıldığını, 15 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Feribotta Kaç Kişi Vardı?

Zimbabve polisi, feribotta en az 90 yolcu ile 5 mürettebatın bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Zimbabve Yayın Kurumu'nun (ZBC) aktardığı, ancak henüz resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre feribotta 160'tan fazla yolcu bulunuyordu.
Yetkililer, 4 yaşından küçük çocuklar için bilet zorunluluğu bulunmaması nedeniyle feribottaki gerçek yolcu sayısının resmi kayıtlardaki rakamlardan daha yüksek olabileceğini değerlendiriyor.
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