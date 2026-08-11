https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iran-guvenlik-konseyi-sekreteri-sartlar-aracilar-vasitasiyla-onlara-iletildi-1107931333.html
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Şartlar aracılar vasıtasıyla onlara iletildi
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Şartlar aracılar vasıtasıyla onlara iletildi
Sputnik Türkiye
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin saldırganlığını sona erdirmesi, dondurulmuş İran varlıklarını... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T23:54+0300
2026-08-11T23:54+0300
2026-08-11T23:54+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇ran
lübnan
gazze
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İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın ABD'ye arabulucular üzerinden bazı şartlar ilettiğini duyurdu.Rızai, söz konusu şartların başında ABD'nin savaşı sona erdirmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını iade etmesinin geldiğini belirtti. Ayrıca Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere bölgenin tamamındaki çatışmaların sona erdirilmesini talep ettiklerini ifade etti.Press TV'nin aktardığına göre Rezaei, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/abd-enerji-bakani-hurmuz-bogazinda-petrol-akisi-9-milyon-varile-ulasti-1107930041.html
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abd, i̇ran, lübnan, gazze, güvenlik konseyi
abd, i̇ran, lübnan, gazze, güvenlik konseyi
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Şartlar aracılar vasıtasıyla onlara iletildi
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin saldırganlığını sona erdirmesi, dondurulmuş İran varlıklarını iade etmesi ve bölgedeki savaşın sonlandırılması gerektiğini söyledi.
İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın ABD'ye arabulucular üzerinden bazı şartlar ilettiğini duyurdu.
Rızai, söz konusu şartların başında ABD'nin savaşı sona erdirmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını iade etmesinin geldiğini belirtti. Ayrıca Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere bölgenin tamamındaki çatışmaların sona erdirilmesini talep ettiklerini ifade etti.
Press TV'nin aktardığına göre Rezaei, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Amerika savaşı bitirmeli, dondurulmuş varlıkları İran'a iade etmeli ve Lübnan ve Gazze de dahil olmak üzere tüm bölgede savaş sona ermeli. Bu ve diğer şartlar aracılar vasıtasıyla onlara iletildi."