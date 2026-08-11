https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/iran-guvenlik-konseyi-sekreteri-sartlar-aracilar-vasitasiyla-onlara-iletildi-1107931333.html

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Şartlar aracılar vasıtasıyla onlara iletildi

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri: Şartlar aracılar vasıtasıyla onlara iletildi

Sputnik Türkiye

İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'nin saldırganlığını sona erdirmesi, dondurulmuş İran varlıklarını... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T23:54+0300

2026-08-11T23:54+0300

2026-08-11T23:54+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

i̇ran

lübnan

gazze

güvenlik konseyi

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İran Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin İran'ın ABD'ye arabulucular üzerinden bazı şartlar ilettiğini duyurdu.Rızai, söz konusu şartların başında ABD'nin savaşı sona erdirmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarını iade etmesinin geldiğini belirtti. Ayrıca Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere bölgenin tamamındaki çatışmaların sona erdirilmesini talep ettiklerini ifade etti.Press TV'nin aktardığına göre Rezaei, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/abd-enerji-bakani-hurmuz-bogazinda-petrol-akisi-9-milyon-varile-ulasti-1107930041.html

i̇ran

lübnan

gazze

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