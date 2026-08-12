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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/zaharova-ukraynanin-gemilere-yonelik-saldirilari-kuresel-gida-piyasasinda-kaosa-yol-aciyor-1107953252.html
Zaharova: Ukrayna'nın gemilere yönelik saldırıları küresel gıda piyasasında kaosa yol açıyor
Zaharova: Ukrayna'nın gemilere yönelik saldırıları küresel gıda piyasasında kaosa yol açıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna'nın bölgedeki sularda seyreden gemileri hedef almasını eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin saldırılarının küresel gıda piyasasını etkilediğinin altını... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Azak Denizi ve Karadeniz'deki gemilere düzenlediği saldırıların, küresel gıda piyasasında kaos yaratmayı amaçlayan alaycı bir askeri operasyon olduğunu belirtti.Kiev rejiminin yaz boyunca NATO ve AB ülkelerinden aldığı İHA'lar ile istihbarat verilerini kullanarak sivil gemilere ve tarım ürünleri taşıyan gemilere saldırıları artırdığını vurgulayan Zaharova, "Bu olaylar, küresel gıda pazarında kaos yaratmaya yönelik bu alaycı askeri operasyonun, Batılı bir dizi ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça gösteriyor" dedi.'Küresel Güney ve Doğu ülkeleri mağdur'Batı'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı kısıtlamalarının durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Zaharova, tahıl ile gübre açığının büyüdüğünü, küresel gıda fiyatlarının arttığını ve Küresel Güney ile Doğu ülkelerinin bu sorumsuz politikanın rehinesi haline geldiğini kaydetti.Dışişleri Sözcüsü, Rus ordusunun Karadeniz'deki güvenlik tehditlerini etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlarına devam edeceği mesajını da verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-ukrayna-sundugumuz-takas-tekliflerini-reddediyor-1107951631.html
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abd, ukrayna, karadeniz, nato, ab, mariya zaharova, azak denizi, rusya
abd, ukrayna, karadeniz, nato, ab, mariya zaharova, azak denizi, rusya

Zaharova: Ukrayna'nın gemilere yönelik saldırıları küresel gıda piyasasında kaosa yol açıyor

17:19 12.08.2026
© Sputnik / Александр ВильфRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Sputnik / Александр Вильф
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Ukrayna'nın bölgedeki sularda seyreden gemileri hedef almasını eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin saldırılarının küresel gıda piyasasını etkilediğinin altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Azak Denizi ve Karadeniz'deki gemilere düzenlediği saldırıların, küresel gıda piyasasında kaos yaratmayı amaçlayan alaycı bir askeri operasyon olduğunu belirtti.

Kiev rejiminin yaz boyunca NATO ve AB ülkelerinden aldığı İHA'lar ile istihbarat verilerini kullanarak sivil gemilere ve tarım ürünleri taşıyan gemilere saldırıları artırdığını vurgulayan Zaharova, "Bu olaylar, küresel gıda pazarında kaos yaratmaya yönelik bu alaycı askeri operasyonun, Batılı bir dizi ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça gösteriyor" dedi.

'Küresel Güney ve Doğu ülkeleri mağdur'

Batı'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı kısıtlamalarının durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Zaharova, tahıl ile gübre açığının büyüdüğünü, küresel gıda fiyatlarının arttığını ve Küresel Güney ile Doğu ülkelerinin bu sorumsuz politikanın rehinesi haline geldiğini kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü, Rus ordusunun Karadeniz'deki güvenlik tehditlerini etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlarına devam edeceği mesajını da verdi.
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