https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/zaharova-ukraynanin-gemilere-yonelik-saldirilari-kuresel-gida-piyasasinda-kaosa-yol-aciyor-1107953252.html

Zaharova: Ukrayna'nın gemilere yönelik saldırıları küresel gıda piyasasında kaosa yol açıyor

Zaharova: Ukrayna'nın gemilere yönelik saldırıları küresel gıda piyasasında kaosa yol açıyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın bölgedeki sularda seyreden gemileri hedef almasını eleştiren Zaharova, Kiev rejiminin saldırılarının küresel gıda piyasasını etkilediğinin altını... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T17:19+0300

2026-08-12T17:19+0300

2026-08-12T17:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

ukrayna

karadeniz

nato

ab

mariya zaharova

azak denizi

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106254721_0:0:1184:665_1920x0_80_0_0_9f9fddbd7e90916c81d870f7fa7a7e93.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ordusunun Azak Denizi ve Karadeniz'deki gemilere düzenlediği saldırıların, küresel gıda piyasasında kaos yaratmayı amaçlayan alaycı bir askeri operasyon olduğunu belirtti.Kiev rejiminin yaz boyunca NATO ve AB ülkelerinden aldığı İHA'lar ile istihbarat verilerini kullanarak sivil gemilere ve tarım ürünleri taşıyan gemilere saldırıları artırdığını vurgulayan Zaharova, "Bu olaylar, küresel gıda pazarında kaos yaratmaya yönelik bu alaycı askeri operasyonun, Batılı bir dizi ülkenin çıkarlarına hizmet ettiğini açıkça gösteriyor" dedi.'Küresel Güney ve Doğu ülkeleri mağdur'Batı'nın Rusya'ya yönelik tek taraflı kısıtlamalarının durumu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Zaharova, tahıl ile gübre açığının büyüdüğünü, küresel gıda fiyatlarının arttığını ve Küresel Güney ile Doğu ülkelerinin bu sorumsuz politikanın rehinesi haline geldiğini kaydetti.Dışişleri Sözcüsü, Rus ordusunun Karadeniz'deki güvenlik tehditlerini etkisiz hale getirmeye yönelik operasyonlarına devam edeceği mesajını da verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusya-insan-haklari-yetkilisi-lantratova-ukrayna-sundugumuz-takas-tekliflerini-reddediyor-1107951631.html

ukrayna

karadeniz

azak denizi

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, karadeniz, nato, ab, mariya zaharova, azak denizi, rusya