https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/yuksek-binalarin-yikimina-yeni-kurallar-resmi-gazetede-1107933754.html

Yüksek binaların yıkımına yeni kurallar Resmi Gazete'de

Yüksek binaların yıkımına yeni kurallar Resmi Gazete'de

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binaların yıkım süreçlerine ilişkin teknik ve idari esasları değiştirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:33+0300

2026-08-12T07:33+0300

2026-08-12T07:33+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

yıkım

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte binaların yıkılmasına dair fenni mesuliyet görevi inşaat mühendisleri tarafından üstlenilecek.Yönetmeliğe göre bina yüksekliği 18,5 metreden az olan yapılarda genel olarak fenni mesuliyet şartı aranmayacak. Ancak yapının bitişik nizamda yer alması, bünyesinde yapısal düzensizlik barındırması, sağlık ve eğitim tesisleri ile kültür veya tabiat varlıklarına yakın konumda bulunması ya da çevre için bir risk taşıması durumunda, 18,5 metrenin altındaki yapılarda da fenni mesuliyet aranması zorunlu kılınabilecek.Patlayıcıyla yıkımda meteoroloji şartı ve yüksek hızlı kameraÖzellikle yüksek yapıların yıkımı ve patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkım işlemleri için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda operasyon öncesinde meteorolojik şartların değerlendirilmesi zorunlu hale getirildi. Ayrıca patlatma anının tüm süreçleri yüksek hızlı kameralar ile kayıt altına alınacak.Yeni esaslar doğrultusunda patlayıcıyla yıkım süreçlerini yönetecek sorumlu mühendisin uzmanlığını belgelendirmesi gerekecek. İlgili operasyonda görev alacak ateşleyicinin ise (B) sınıfı yeterlik belgesine sahip olması şart koşulacak.Şantiyelerde perdeleme ve çevre güvenliği zorunluluğuYıkım işlemleri esnasında toz, titreşim ve gürültü sınırlarının yanı sıra çevre ve iş sağlığı güvenliği mevzuatındaki tüm kriterlerin eksiksiz sağlanması gerekecek. Yüksek binaların yıkıldığı şantiye alanlarının çevresi; perdeleme, örtülü yol ve koruma fanı sistemleriyle koruma altına alınacak. Ayrıca kullanılacak iskele ve çalışma kulelerinin yönetmelikte belirlenen yeni standartlara tam uyum sağlaması gerekecek.

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, yıkım