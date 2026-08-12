https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/altin-fiyatlari-kazanclarini-geri-verdi-piyasalarda-5-bin-dolar-tahmini-1107933310.html

Altın fiyatları kazançlarını geri verdi: Piyasalarda 5 bin dolar tahmini

Altın fiyatları kazançlarını geri verdi: Piyasalarda 5 bin dolar tahmini

Sputnik Türkiye

Haftaya hızlı başlayan altın fiyatları, gün içindeki zirve seviyesinden gerileyerek kazançlarını geri verdi. Piyasaların gözü ABD enflasyon verilerine... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:11+0300

2026-08-12T07:11+0300

2026-08-12T07:11+0300

ekonomi̇

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Altın fiyatları, haftanın ikinci işlem gününe güçlü bir başlangıç yapıp yükseliş serisini üçüncü güne taşısa da günün ilerleyen saatlerinde kazançlarını geri vererek yatay bir seyre çekildi. Güne ons altın tarafında günlük yüzde 1 değer kazancıyla 4.432,74 dolar seviyesine kadar çıkarak 5 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini kaydeden değerli metal, ardından 4.397 dolar seviyesine geriledi. İç piyasada ise gram altın yüzde 0,2 artışla 6.726 TL bandında işlem görüyor.Altında yönü değiştirecek kritik ABD enflasyon verisiPyasalardaki yükselişin kalıcı olup olmayacağı, bu hafta ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporlarıyla netleşecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sonbahar faiz haritasını belirlemesinde ABD enflasyon rakamları doğrudan rol oynayacak. Beklentilerin altında kalan son istihdam verileri faiz artışı ihtimalini zayıflatırken, faiz getirisi olmayan altının gevşeyen faiz ortamında cazibesini koruması bekleniyor.Bunun yanı sıra jeopolitik riskler ve ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilim, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutmaya devam ediyor."Ons altın 5 bin dolar olacak": En avantajlı altın hangisi?Piyasalardaki son durumu değerlendiren Yatırımım Trader CEO'su Candaş Atalay, orta vadede ons altın fiyatlarının kademeli olarak 5.000 dolar seviyesine ulaşacağını öngördü. Merkez bankaları altın alımları ile küresel borç yüklerinin bu yükselişi destekleyeceğini vurgulayan Atalay, iç piyasadaki fiziki altın alımlarına dair kritik bir detayı paylaştı.Piyasada likiditenin daraldığı bir dönemden geçildiğini belirten Atalay, has altın maliyetleri ve ödenen primler kıyaslandığında şu an iç piyasadaki en avantajlı altının gram altın olduğunu; bunu sırasıyla Ata Lira ve çeyrek altının takip ettiğini ifade etti.

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