https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/vize-simsarlarina-dev-operasyon-28-milyar-liralik-vurgun-ortaya-cikti-1107933597.html

Vize simsarlarına dev operasyon: 2.8 milyar liralık vurgun ortaya çıktı

Vize simsarlarına dev operasyon: 2.8 milyar liralık vurgun ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Konsolosluk randevularını bot yazılımlarla kapatarak kişilere fahiş fiyatlarla satan şebekeye 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hesaplarında 2.8 milyar... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:28+0300

2026-08-12T07:28+0300

2026-08-12T07:28+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren dev bir şebeke çökertildi. Şüphelilerin ve bağlantılı şirketlerin, yabancı konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrimiçi sistemlerine ‘bot’ yazılımlar aracılığıyla erişip randevuları toplu olarak kapattıkları belirlendi.Vatandaşların doğrudan sistem üzerinden randevu almasını imkansız hale getiren vize simsarları, "vize garantisi" veya "hızlı randevu" vaatleriyle vatandaşlardan yazılım ve hizmet bedeli adı altında fahiş paralar topladı. Taahhüt edilen hizmet verilmediğinde ücret iadesi yapmayan çete üyelerinin, başvuran kişilere ait kişisel verileri de otomatik yazılımlara aktardığı tespit edildi.Hesaplarda 2.8 milyar liralık devasa para hareketiHazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan detaylı mali analizler, vurgunun ürkütücü boyutunu gözler önüne serdi. Ocak 2024 - Temmuz 2026 kapsayan dönemde, şebekeye ait farklı şirket hesaplarında 2 milyar 841 milyon 220 bin 35 TL tutarında brüt para hareketi saptandı.Soruşturmada 41 bini aşkın mağdur kişiden toplamda 918 milyon 400 bin TL tahsilat yapıldığı, hatta bazı vatandaşlardan tek seferde 500 bin liraya varan paralar alındığı belirlendi. Paraların bir kısmının şirket hesapları yerine çalışanlar ve ortakların kişisel hesaplarına aktarıldığı, bu süreçte yoğun kripto varlık, kıymetli maden ve nakit trafiği yürütüldüğü ortaya çıkarıldı.6 i̇lde 63 adrese eş zamanlı baskın: 49 şüpheli hedefteSoruşturma çerçevesinde düğmeye basan emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 6 ildeki 63 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, 49 şüphelinin yakalanması için adli süreç resmen başlatıldı.Operasyona ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların mağduriyetine yol açan yapılara karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini belirterek, yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimi engelleyerek haksız kazanç sağlamaya çalışan odaklarla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-iki-ile-sel-alarmi-marmara-ve-egede-siddetli-ruzgar--1107932931.html

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