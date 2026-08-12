https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-iki-ile-sel-alarmi-marmara-ve-egede-siddetli-ruzgar--1107932931.html
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İki ile sel alarmı, Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İki ile sel alarmı, Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun ve Ordu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Marmara ve Ege'de rüzgar etkisini artıracak. İşte detaylar.
2026-08-12T06:58+0300
2026-08-12T06:58+0300
2026-08-12T06:58+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.Yağışların özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği bildirildi.Samsun ve Ordu i̇çin sarı alarm: Ani sel ve su baskını riskiMeteoroloji yetkilileri, Samsun ve Ordu genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Yağış anında meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği önemle vurgulandı.Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde de aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar alarmıRüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hıza (kuvvetli) ulaşacağı tahmin ediliyor. Denize açılacak denizciler ve kıyı şeridindeki vatandaşlar için rüzgar ve fırtınamsı etkilere karşı uyarılar yapıldı.Denizlerde ise Kuzey Ege'de rüzgarın yer yer 7 kuvvete kadar çıkarak fırtınamsı esmesi, dalga yüksekliğinin ise 3,0 metreye kadar ulaşması bekleniyor.Bölgelerimize Göre Hava Durumu ve Sıcaklıklar
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İki ile sel alarmı, Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Ani sel, su baskını ve fırtına riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. İşte il il son hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Yağışların özellikle Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği bildirildi.
Samsun ve Ordu i̇çin sarı alarm: Ani sel ve su baskını riski
Meteoroloji yetkilileri, Samsun ve Ordu genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. Yağış anında meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği önemle vurgulandı.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer alan Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevrelerinde de aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Marmara ve Ege'de şiddetli rüzgar alarmı
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometre hıza (kuvvetli) ulaşacağı tahmin ediliyor. Denize açılacak denizciler ve kıyı şeridindeki vatandaşlar için rüzgar ve fırtınamsı etkilere karşı uyarılar yapıldı.
Denizlerde ise Kuzey Ege'de rüzgarın yer yer 7 kuvvete kadar çıkarak fırtınamsı esmesi, dalga yüksekliğinin ise 3,0 metreye kadar ulaşması bekleniyor.
Bölgelerimize Göre Hava Durumu ve Sıcaklıklar
Marmara:
Az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu. (İstanbul: 31°C, Bursa: 34°C, Çanakkale: 35°C)
Ege:
Az bulutlu ve açık, iç kesimler parçalı bulutlu. (İzmir: 38°C, Denizli: 40°C)
Akdeniz:
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak yağışlı. (Antalya: 40°C, Adana: 36°C)
İç Anadolu:
Parçalı ve az bulutlu. (Ankara: 33°C, Eskişehir: 33°C, Konya: 32°C)
Karadeniz:
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun ve Ordu'da kuvvetli sağanak yağışlı. (Samsun: 31°C, Trabzon: 28°C, Rize: 30°C)
Doğu Anadolu:
Kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (Erzurum: 26°C, Kars: 26°C, Malatya: 35°C)
Güneydoğu Anadolu:
Az bulutlu ve açık. (Diyarbakır: 40°C, Şanlıurfa: 40°C)