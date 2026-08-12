https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ultraslan-lideri-sebahattin-sirinin-ifadesi-ortaya-cikti-milyonlarca-liralik-para-trafigine-1107935149.html

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in ifadesi ortaya çıktı: Milyonlarca liralık para trafiğine 'Bilmiyorum' savunması

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in ifadesi ortaya çıktı: Milyonlarca liralık para trafiğine 'Bilmiyorum' savunması

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan UltrAslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin'in ifadesi ortaya çıktı... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T09:29+0300

2026-08-12T09:29+0300

2026-08-12T09:29+0300

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin'in ikametinde gerçekleştirilen aramada 796 bin 400 TL, 82 bin 953 dolar, 18 bin 820 sterlin ve 918 bin 595 avro bulunduğu belirtildi. Paraların evin farklı noktalarında ve dağınık şekilde ele geçirilmesi de Şirin'e soruldu. Şirin, paraların uzun yıllara dayanan şahsi birikimi ile yaklaşık 8 ay önce evlenen oğlunun düğününde takılan hediyelerden oluştuğunu savundu. Bankalarda para tutmadığını belirtmeyen Şirin, paraları hırsızlık ihtimaline karşı evin farklı noktalarında muhafaza ettiğini söyledi.Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Şirin, paraların ne kadarının kendi birikimi, ne kadarının düğün hediyesi olduğunu ayrıntılı olarak açıklayamadığını, düğün sonrası altınların hangi tarihte ve hangi kuyumcuda dövize çevrildiğini de hatırlamadığını ifade etti. Bu işlemlere ilişkin elinde belge bulunmadığını belirtilen Şirin, araştırma sonucunda belge elde etmesi halinde dosyaya sunacağını söyledi. Evdeki aramada dikkat çeken bir başka bulgu ise yüklü miktardaki ziynet eşyası oldu. Savcılık ifadesinde, ele geçirilen altın ve mücevherlerin 10 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla toplam değerinin 12 milyon 477 bin 880 TL olduğu belirtildi.Şirin, ziynet eşyalarının da geçmişten gelen birikimler ve ailede yapılan düğünlerde takılan hediyelerden oluştuğunu öne sürdü. Ziynetlerin tek tek ne zaman ve nasıl edinildiğine ilişkin ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyleyen Şirin, bunların herhangi bir suçtan elde edilmediğini savundu. 8 milyonluk işlem sorulduSavcılık, MASAK'ın Şirin'e ilişkin banka ve ödeme kuruluşu kayıtlarında tespit ettiği 8 milyon 630 bin 407 TL'lik işlem hacmini de şüpheliye sordu. Şirin, genel olarak parasını banka hesabında tutmadığını belirtmesine rağmen ticari faaliyetleri ve günlük kullanımı nedeniyle hesaplarında para giriş-çıkışı bulunduğunu söyledi.MASAK verilerinde yer alan 4 milyon 350 bin TL'lik Diamond Gayrimenkul işlem hacmini, ortağı olduğunu söylediği ve sanayi gayrimenkulleri alanında faaliyet gösteren şirketle ilişkilendiren Şirin, söz konusu işlemlerin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığını savundu. Oğluyla 1,5 milyon TL'lik trafik MASAK verilerinde Muzaffer Şirin ile oğlu İbrahim Şamil Şirin arasında 1 milyon 521 bin 961 TL'lik işlem hacmi bulunduğu da savcılık sorgusuna konu oldu. Şirin, transferlerin aile ilişkisinden kaynaklandığını belirterek, oğlunun Kudüs Medya A.Ş.'de şoför olarak çalıştığını ve ayrıca cep telefonu alım satımıyla uğraştığını söyledi.Savcılık bunun üzerine İbrahim Şamil Şirin'in mali profilindeki yüksek işlem hacmini gündeme getirdi. Şamil Şirin hakkında MASAK verilerinde tespit edilen 38 milyon 440 bin 538 TL'lik bankacılık işlem hacmi ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki 3 milyon 337 bin 735 TL'lik işlem hacmi soruldu. Şirin, oğlunun şoförlük ve cep telefonu alım satımı dışında başka gelirinin bulunmadığını söylerken, bu işlerden ne kadar kazandığını ise bilmediğini ifade etti. Oğlunun banka hesaplarını hiçbir şekilde kullanmadığını savunan Şirin, "Oğlum hakkında tespit edilen bankacılık işlemlerine dair benim herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Bilgim olmayan bankacılık işlemlerinin benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." şeklinde savunma yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ultraslan-lideri-muzaffer-sirin-icin-ev-hapsi-talebi-1107929926.html

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