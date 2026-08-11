https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/ultraslan-lideri-muzaffer-sirin-icin-ev-hapsi-talebi-1107929926.html
ultrAslan lideri Muzaffer Şirin serbest bırakıldı
ultrAslan lideri Muzaffer Şirin serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
ultrAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T22:19+0300
2026-08-11T22:19+0300
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muzaffer şirin
ultraslan
taraftar
taraftar kimliği
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şirin, savcılıkta ifade verdi.Şirin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak', 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak' ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 'sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması' ve müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi'ni düzenleyen maddeleri kapsamında 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Hakimlik, Şirin'i yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fatih-altaylidan-sebahattin-sirin-iddiasi-kendisi-aslinda-galatasarayli-da-degil-1107926531.html
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muzaffer şirin, ultraslan, taraftar, taraftar kimliği, galatasaray taraftarlar derneği
muzaffer şirin, ultraslan, taraftar, taraftar kimliği, galatasaray taraftarlar derneği
ultrAslan lideri Muzaffer Şirin serbest bırakıldı
22:19 11.08.2026 (güncellendi: 23:11 11.08.2026)
ultrAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve spor suçları soruşturması kapsamında gözaltına alınan ultrAslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şirin, savcılıkta ifade verdi.
Şirin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak', 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurmak' ile 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 'sosyal medyadaki beyanları ile müsabaka düzeninin bozulması' ve müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi'ni düzenleyen maddeleri kapsamında 'ev hapsi' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Şirin'i yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.