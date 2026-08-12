https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ukrayna-terorune-bir-kurban-daha-novorossiyskteki-iha-saldirisinda-8-yasindaki-bir-cocuk-hayatini-1107934207.html
Ukrayna terörüne bir kurban daha: Novorossiysk'teki İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
Ukrayna terörüne bir kurban daha: Novorossiysk'teki İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz kenti Novorossiysk'e düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 8 kişi yaralandı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T07:41+0300
2026-08-12T07:41+0300
2026-08-12T07:47+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi.Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Novorossiysk kentine düzenlediği saldırıda 8 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.Vali Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, acı haberi şu sözlerle paylaştı:Saldırı sonucu yaralanan kişilerin derhal hastaneye kaldırıldığını belirten Kondratyev, durumun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde yaralıların bölgedeki ana tıp merkezlerine sevk edilmeye hazır olduğunu vurguladı.Kiev rejimi çocukları hedef alıyorUkrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.
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rusya, krasnodar, novorossiysk, ukrayna, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar, sivil can kaybı, çocuk
rusya, krasnodar, novorossiysk, ukrayna, saldırı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivil kayıplar, sivil can kaybı, çocuk
Ukrayna terörüne bir kurban daha: Novorossiysk'teki İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti
07:41 12.08.2026 (güncellendi: 07:47 12.08.2026)
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Karadeniz kenti Novorossiysk'e düzenlediği İHA saldırısında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 8 kişi yaralandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sivilleri hedef alan terör eylemlerine bir yenisi daha eklendi.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Novorossiysk kentine düzenlediği saldırıda 8 yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Vali Kondratyev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, acı haberi şu sözlerle paylaştı:
“Novorossiysk'te sekiz yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Ailesine ve yakınlarına derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Novorossiysk Belediye Başkanı Andrey Kravçenko'ya, kurbanın ailesine gereken tüm yardımın eksiksiz sağlanması talimatını verdim. Saldırıda ayrıca biri çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.”
Saldırı sonucu yaralanan kişilerin derhal hastaneye kaldırıldığını belirten Kondratyev, durumun yakından takip edildiğini ve ihtiyaç halinde yaralıların bölgedeki ana tıp merkezlerine sevk edilmeye hazır olduğunu vurguladı.
Kiev rejimi çocukları hedef alıyor
Ukrayna ordusu daha önce de sivillere yönelik uluslararası toplumda büyük yankı uyandıran suçlar işlemişti.
22 Mayıs gecesi Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA), Lugansk Devlet Pedagoji Üniversitesi’ne bağlı Starobelsk Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci yurdunu hedef almıştı. Saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı.
Haziran ayı ortasında Ukrayna güçleri çocukları taşıyan Belarus’a ait bir otobüsü hedef almıştı. İçinde 28'i öğrenci olmak üzere 44 kişinin bulunduğu otobüse yönelik saldırıda çocuklara eşlik eden bir kadın hayatını kaybetmiş, sekiz kişi ise yaralanmıştı.
25 Temmuz gecesi Zaporojye bölgesindeki bir turistik tesise yönelik hedefli saldırıda, 5'i çocuk 12 kişi yaşamını yitirmişti.
Ukrayna ordusunun 3 Ağustos’ta Rusya’nın Gelencik kenti yakınlarındaki Arhipo-Osipovka tatil beldesine düzenlediği İHA saldırısında 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetmişti.