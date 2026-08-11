Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/zaharovadan-ukrayna-askerlerine-mesaj-bizzat-zelenskiyin-elleriyle-imha-ediliyorsunuz-1107924743.html
Zaharova'dan Ukrayna askerlerine mesaj: Bizzat Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz
Zaharova'dan Ukrayna askerlerine mesaj: Bizzat Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz
Sputnik Türkiye
Ukraynalı askerlerin video mesaj yayınlayarak içinde bulundukları durumdan şikayetçi olmasına yorum yapan Zaharova, cephedeki askerlere kaçma çağrısında... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T17:23+0300
2026-08-11T17:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
haberler
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna ordusu
mariya zaharova
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_497ce4bf4003ffd0f7cbe09aa738ba22.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı askerlerin Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından yok edildiğini belirterek, askerlere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarından ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Ukrayna ordusunda 121. tugaya mensup askerler, Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy'a hitaben bir video mesaj yayınlayarak rotasyon eksikliği, gıda, su ve medikal malzeme sorunları nedeniyle güvenli tahliye koridoru talep ederek, aksi halde cepheyi terk etme tehdidinde bulundu.Mesajda, "Başvurduğumuz diğer makamların hiçbiri bize yardımcı olmadı. Ya düşmanlar bizi yok edecek ya da şu anda bizi komuta eden kendi komutanlarımız bizi yok edecek" ifadeleri kullanıldı.Ukraynalı askerlerin mesajını alıntılayarak bir paylaşım yapan Zaharova, "Tekrarlıyorum: Kaçın, evlatlar! Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/putinden-yapay-zeka-tehditleri-yorumu-asla-hic-bir-seyden-korkmazdim-1107923470.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587957_39:0:1079:780_1920x0_80_0_0_4ae8fca8ccbb216b8f4b300be357e988.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, mariya zaharova, rusya
haberler, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna ordusu, mariya zaharova, rusya

Zaharova'dan Ukrayna askerlerine mesaj: Bizzat Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz

17:23 11.08.2026
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
Ukraynalı askerlerin video mesaj yayınlayarak içinde bulundukları durumdan şikayetçi olmasına yorum yapan Zaharova, cephedeki askerlere kaçma çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı askerlerin Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından yok edildiğini belirterek, askerlere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarından ayrılmaları tavsiyesinde bulundu.

Ukrayna ordusunda 121. tugaya mensup askerler, Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy'a hitaben bir video mesaj yayınlayarak rotasyon eksikliği, gıda, su ve medikal malzeme sorunları nedeniyle güvenli tahliye koridoru talep ederek, aksi halde cepheyi terk etme tehdidinde bulundu.

Mesajda, "Başvurduğumuz diğer makamların hiçbiri bize yardımcı olmadı. Ya düşmanlar bizi yok edecek ya da şu anda bizi komuta eden kendi komutanlarımız bizi yok edecek" ifadeleri kullanıldı.

Ukraynalı askerlerin mesajını alıntılayarak bir paylaşım yapan Zaharova, "Tekrarlıyorum: Kaçın, evlatlar! Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz" dedi.
Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
DÜNYA
Putin'den yapay zeka tehditleri yorumu: Asla hiç bir şeyden korkmazdım
16:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала