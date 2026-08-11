https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/zaharovadan-ukrayna-askerlerine-mesaj-bizzat-zelenskiyin-elleriyle-imha-ediliyorsunuz-1107924743.html

Zaharova'dan Ukrayna askerlerine mesaj: Bizzat Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz

Zaharova'dan Ukrayna askerlerine mesaj: Bizzat Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz

Sputnik Türkiye

Ukraynalı askerlerin video mesaj yayınlayarak içinde bulundukları durumdan şikayetçi olmasına yorum yapan Zaharova, cephedeki askerlere kaçma çağrısında... 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T17:23+0300

2026-08-11T17:23+0300

2026-08-11T17:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukraynalı askerlerin Vladimir Zelenskiy rejimi tarafından yok edildiğini belirterek, askerlere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarından ayrılmaları tavsiyesinde bulundu. Ukrayna ordusunda 121. tugaya mensup askerler, Genelkurmay Başkanı Mihail Drapatıy'a hitaben bir video mesaj yayınlayarak rotasyon eksikliği, gıda, su ve medikal malzeme sorunları nedeniyle güvenli tahliye koridoru talep ederek, aksi halde cepheyi terk etme tehdidinde bulundu.Mesajda, "Başvurduğumuz diğer makamların hiçbiri bize yardımcı olmadı. Ya düşmanlar bizi yok edecek ya da şu anda bizi komuta eden kendi komutanlarımız bizi yok edecek" ifadeleri kullanıldı.Ukraynalı askerlerin mesajını alıntılayarak bir paylaşım yapan Zaharova, "Tekrarlıyorum: Kaçın, evlatlar! Zelenskiy'in elleriyle imha ediliyorsunuz" dedi.

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