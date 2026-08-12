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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen ABD'de, 'Allah'a hamdolsun'
Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen ABD'de, 'Allah'a hamdolsun'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin "tam kontrol" sağladığını belirterek, bu kontrolü sürdüreceklerini düşündüğünü ifade etti... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T17:46+0300
2026-08-12T19:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
donald trump
hürmüz boğazı
i̇ran
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Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukasının herkes tarafından "çelik duvar" olarak nitelendirildiğini öne sürdü. Trump, "İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/pakistanli-yetkililer-abd-ve-iran-ateskesi-uzatma-konusunda-anlasti-1107938462.html
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donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran
donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran

Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen ABD'de, 'Allah'a hamdolsun'

17:46 12.08.2026 (güncellendi: 19:15 12.08.2026)
© REUTERS Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© REUTERS Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin "tam kontrol" sağladığını belirterek, bu kontrolü sürdüreceklerini düşündüğünü ifade etti. Paylaşımını, "Allah'a hamdolsun" sözleriyle bitirdi.
Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukasının herkes tarafından "çelik duvar" olarak nitelendirildiğini öne sürdü. Trump, "İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
"ABD Başkanı'nın Truth Social platformundan yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:
ABD, Hürmüz Boğazı üzerinde tamamen kontrol sahibi. Bence bu kontrolü elimizde tutmaya devam edeceğiz.
Deniz ablukamız herkes tarafından "ÇELİK DUVAR" olarak adlandırılıyor ve İran'ın buna karşı yapabileceği hiçbir şey yok.
Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerlerine maaş ödenmiyor, Devrim Muhafızları büyük ölçüde etkisiz hale getirildi ve kaçıyor, 'liderlik' ise en iyi ihtimalle belirsiz durumda!
Hiç paraları yok. Ülkeleri 'harap olmuş' durumda. Ellerinde sadece yalan haberler ve yüzde 300 enflasyon var ve durum daha da kötüleşiyor! İran artık sadece konuşuyor, eyleme geçemiyor; Orta Doğu'nun zorbası olmaktan çıktı.
Allah'a şükürler olsun!"
İran-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
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