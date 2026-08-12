https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/trump-hurmuz-bogazinin-kontrolu-tamamen-abdde-allaha-hamdolsun-1107954632.html

Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen ABD'de, 'Allah'a hamdolsun'

Trump: Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen ABD'de, 'Allah'a hamdolsun'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'nin "tam kontrol" sağladığını belirterek, bu kontrolü sürdüreceklerini düşündüğünü ifade etti... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T17:46+0300

2026-08-12T17:46+0300

2026-08-12T19:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

donald trump

hürmüz boğazı

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105516123_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2368317ac79ed07554494ab2a2ea9377.jpg

Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin deniz ablukasının herkes tarafından "çelik duvar" olarak nitelendirildiğini öne sürdü. Trump, "İran'ın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/pakistanli-yetkililer-abd-ve-iran-ateskesi-uzatma-konusunda-anlasti-1107938462.html

hürmüz boğazı

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, hürmüz boğazı, i̇ran