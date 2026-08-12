https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/pakistanli-yetkililer-abd-ve-iran-ateskesi-uzatma-konusunda-anlasti-1107938462.html
Pakistanlı yetkililer: ABD ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı
Pakistanlı yetkililer: ABD ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı
Sputnik Türkiye
Haziran 17’de imzalanan 60 günlük ateşkes anlaşmasının dolmasına beş gün kala ilgili duyuruyu arabulucu ülkelerden Pakistan yaptı. 17 Ağustos'tan sonra ne... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T12:21+0300
2026-08-12T12:21+0300
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Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, tarafların, arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.Bu sürenin gelecek hafta sona erecek olması nedeniyle gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilmişti.Pakistan'dan Tahran'a kritik temasın ertesi günüDün Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Raza Naqvi, İran ile ABD arasında devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları sürerken, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitmişti. Bu ziyaret, İran İçişleri Bakanı İskender Momeni'nin Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere İslamabad'a yaptığı ziyaretten bir ay sonra gerçekleşiyor.Pakistan, Katar ile birlikte, iki ülke arasındaki son gerilimi sona erdirmek amacıyla haziran ayında İran ile ABD arasında bir mutabakat zaptı sağlanmasında kilit bir arabuluculuk rolü oynamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/son-dakika-haberi-pakistan-savunma-bakani-abd-ve-iran-bir-tur-anlasmaya-yakin-1107922908.html
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Pakistanlı yetkililer: ABD ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı
12:21 12.08.2026 (güncellendi: 13:59 12.08.2026)
Haziran 17’de imzalanan 60 günlük ateşkes anlaşmasının dolmasına beş gün kala ilgili duyuruyu arabulucu ülkelerden Pakistan yaptı. 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatıldığı konusunda temaslar sürüyor.
Anadolu Ajansı’na konuşan Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ve İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak olan İslamabad Mutabakatı kapsamında 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" söyledi.
Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, tarafların, arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ile Tahran, 17 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.
Bu sürenin gelecek hafta sona erecek olması nedeniyle gözler ABD ve İran arasındaki müzakerelere çevrilmişti.
Pakistan'dan Tahran'a kritik temasın ertesi günü
Dün Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Raza Naqvi, İran ile ABD arasında devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları sürerken, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitmişti.
Bu ziyaret, İran İçişleri Bakanı İskender Momeni'nin Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere İslamabad'a yaptığı ziyaretten bir ay sonra gerçekleşiyor.
Pakistan, Katar ile birlikte, iki ülke arasındaki son gerilimi sona erdirmek amacıyla haziran ayında İran ile ABD arasında bir mutabakat zaptı sağlanmasında kilit bir arabuluculuk rolü oynamıştı.