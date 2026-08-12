https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/trump-acikladi-beyaz-saray-sozcusu-leavitt-gorevden-ayriliyor-1107961605.html

Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ay sonunda görevinden ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T23:49+0300

2026-08-12T23:49+0300

2026-08-12T23:49+0300

dünya

abd

donald trump

karoline leavitt

beyaz saray

beyaz saray basın sözcülüğü

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Trump, “Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum'' dedi.Öte yandan Trump, Leavitt'in yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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abd, donald trump, karoline leavitt, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü