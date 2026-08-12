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Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ay sonunda görevinden ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T23:49+0300
2026-08-12T23:49+0300
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karoline leavitt
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Trump, “Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum'' dedi.Öte yandan Trump, Leavitt'in yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/trump-hurmuz-bogazinin-kontrolu-tamamen-abdde-allaha-hamdolsun-1107954632.html
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abd, donald trump, karoline leavitt, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü
abd, donald trump, karoline leavitt, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü

Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

23:49 12.08.2026
Karoline Leavitt, Trump
Karoline Leavitt, Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ay sonunda görevinden ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla görevini bırakacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Trump, “Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum'' dedi.
Öte yandan Trump, Leavitt'in yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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