https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/trump-acikladi-beyaz-saray-sozcusu-leavitt-gorevden-ayriliyor-1107961605.html
Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ay sonunda görevinden ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T23:49+0300
2026-08-12T23:49+0300
2026-08-12T23:49+0300
dünya
abd
donald trump
karoline leavitt
beyaz saray
beyaz saray basın sözcülüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104184743_0:0:787:443_1920x0_80_0_0_f94d1bda3f89e34eb5c882a2026b9a17.png
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Trump, “Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum'' dedi.Öte yandan Trump, Leavitt'in yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/trump-hurmuz-bogazinin-kontrolu-tamamen-abdde-allaha-hamdolsun-1107954632.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0b/1104184743_63:0:750:515_1920x0_80_0_0_98a462ee348b791dd68feded86a3999e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, karoline leavitt, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü
abd, donald trump, karoline leavitt, beyaz saray, beyaz saray basın sözcülüğü
Trump açıkladı: Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ay sonunda görevinden ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla görevini bırakacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.
Trump, “Beyaz Saray Sözcümüz ve en güvendiğim yardımcılarımdan biri olan Karoline Leavitt, güzel küçük çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için ay sonunda görevinden ayrılacak. Bu kararı tamamen anlıyor ve saygıyla karşılıyorum'' dedi.
Öte yandan Trump, Leavitt'in yerine kimin getirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.