https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/bakan-goktas-duyurdu-terorle-mucadelede-yaralanip-malul-sayilmayanlar-icin-basvurular-basladi-1107931903.html

Bakan Göktaş duyurdu: Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlar için başvurular başladı

Bakan Göktaş duyurdu: Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlar için başvurular başladı

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörle mücadelede yaralanmasına rağmen malul sayılmayanlara yönelik yeni düzenleme kapsamında... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T00:47+0300

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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

türkiye

malula

malulen emeklilik

hak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada Bakan Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanların yeni düzenleme kapsamında başvuru yapabileceğini belirtti.Başvurular, 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet Kapısı'ndaki arama bölümüne '3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin' ifadesini yazarak ilgili hizmete ulaşabilecek.Düzenlemeden, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan erbaş ve erler dahil askeri personel ile Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucuları yararlanabilecek.Başvuruların, yaralanma olayının gerçekleştiği tarihte kişinin mensubu olduğu kuruma yapılacağı bildirildi.

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aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, türkiye, malula, malulen emeklilik, hak, hak ihlali, tbmm, türkiye büyük millet meclisi (tbmm)