https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sturm-graz-macinin-ardindan-teknik-direktor-ismail-kartaldan-aciklama-duzeltmemiz--gereken-1107932031.html

Sturm Graz maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal'dan açıklama: 'Düzeltmemiz gereken bölümlerden biri de bu'

Sturm Graz maçının ardından teknik direktör İsmail Kartal'dan açıklama: 'Düzeltmemiz gereken bölümlerden biri de bu'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal turu galip gelerek geçtikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Kartal, bu tür maçlarda gol atamama durumunda rakibin... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T02:32+0300

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spor

lyon

sturm graz

fenerbahçe

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fred

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off'a yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.Kartal, "Her 2 maçta da çok disiplinli bir oyun sergiledik. Pozisyonlara girdik ama 1 gol atabildik. Adım adım her geçen gün daha iyi yaptığımız şeyler var. Bugün eksikler gördük, onları gidermek için çalışıyoruz. Turu galip gelerek geçtiğimiz için çok mutluyum. Çok daha net gol pozisyonlarımız vardı. İlk yarı 4 net pozisyonun birini değerlendirsek maçı erkenden koparabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi için 2 maçın daha olduğunu hatırlatan Kartal, sözlerine şöyle devam etti:Taraftarlara destek için teşekkür eden Kartal, Fred'in taraftara veda ettiği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

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lyon, sturm graz, fenerbahçe, i̇smail kartal, fred