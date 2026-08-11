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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe takımları Liebenau Stadı’nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 66. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Sturm Graz’ı 1-0 yenerek play-off’a yükseldi.Play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon olduFenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu.Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/besiktas-vlahovicle-anlasti-yildiz-golcunun-istanbula-gelis-saati-belli-oldu-1107929807.html
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fenerbahçe, sturm graz, anderson talisca, son dakika, uefa şampiyonlar ligi, lyon
fenerbahçe, sturm graz, anderson talisca, son dakika, uefa şampiyonlar ligi, lyon

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı

23:28 11.08.2026 (güncellendi: 23:56 11.08.2026)
© AA / Ağıt Erdi UlukayaUEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe takımları Liebenau Stadı’nda karşılaştı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe takımları Liebenau Stadı’nda karşılaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2026
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe takımları Liebenau Stadı’nda karşılaştı.
Sarı-lacivertliler, 66. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Sturm Graz’ı 1-0 yenerek play-off’a yükseldi.

Play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu.
Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.
Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.
Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.
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