https://anlatilaninotesi.com.tr/20260811/fenerbahce-adini-play-off-turuna-yazdirdi-1107930793.html

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turuna adını yazdırdı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek play-off turuna yükseldi. 11.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-11T23:28+0300

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spor

fenerbahçe

sturm graz

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son dakika

uefa şampiyonlar ligi

lyon

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Sturm Graz ile Fenerbahçe takımları Liebenau Stadı’nda karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 66. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Sturm Graz’ı 1-0 yenerek play-off’a yükseldi.Play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon olduFenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon oldu.Olimpik Lyon, 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu ilk maçının rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'ı ağırladı.Ernest Nuamah'ın 20, Ashley Maitland-Niles'ın 66 ve Tyler Morton'ın 72. dakikada attığı gollerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, adını play-off turuna yazdırdı.Sparta Prag'da Adam Sevinsky, 34. dakikada kırmızı kart gördü.Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasındaki play-off turu maçları, 18 ve 26 Ağustos'ta oynanacak. Play-off turunu geçen takım adını lig aşamasına yazdıracak.

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fenerbahçe, sturm graz, anderson talisca, son dakika, uefa şampiyonlar ligi, lyon