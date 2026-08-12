https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/son-dakika-haberleri-almanya-hukumeti-istihbarat-servislerinin-yetkilerini-artirmayi-planliyor-1107952092.html

Almanya hükümeti istihbarat servislerinin yetkilerini artırmayı planlıyor

Almanya hükümeti istihbarat servislerinin yetkilerini artırmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

Almanya'da hükümet, istihbarat servislerinin yetkilerini önemli ölçüde genişletme kararı aldı. Detaylar haberde...

2026-08-12T16:46+0300

2026-08-12T16:46+0300

2026-08-12T16:46+0300

dünya

almanya

almanya federal haber alma servisi (bnd)

alexander dobrindt

berlin

anayasa'yı koruma teşkilatı (bfv)

haberler

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Sebastian Hille, tasarıdaki ana amacın, 'Almanya'daki insanlar ve onların özgürlüğü için daha yüksek güvenlik düzeyi sağlamak olduğunu' savundu.Hille ,"Ulusal egemenliğin korunması amacıyla istihbarat teşkilatlarının operasyonel yetenekleri güçlendirilecek. Bunun bir amacı da istihbarat teşkilatlarımızın yetki ve becerilerini Avrupalı ortak teşkilatlarımızın performans düzeyine uyumlu hale getirmektir" ifadelerini kullandı.Tasarıda, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisine (BND), belirli ve yasal olarak sınırlandırılmış durumlarda ilk kez operasyonel müdahale hakkı verilmesi öngörülüyor.Reform kapsamında 'özellikle BND'nin siber saldırılar ve dezenformasyon faaliyetlerine karşı daha etkin hareket edebilmesi hedeflendiği' söylendi.İstihbarat Servislerinin Koordinasyonundan Sorumlu Olan Devlet Bakanı Nina Warken de Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın güvenlik alanında dost ülkelerin istihbarat servislerinden sürekli destek bekleyemeyeceğini belirterek, Alman istihbarat teşkilatlarının "diğer Avrupalı ortakların gerisinde kalmaması" gerektiğini söyledi.Warken, reformla birlikte istihbarat servislerinin elde ettiği bazı verilerin daha uzun süre saklanabilmesini de olumlu bir adım olarak değerlendirdi.'İstihbarat servislerimizi gerçek istihbarat servisleri haline getiriyoruz'İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, "İstihbarat servislerimizi gerçek istihbarat servisleri haline getiriyoruz" ifadelerini kullandı.Reformla, bağımsız bir denetim organının da operasyonel müdahaleleri önceden onaylaması gerekeceği belirtiliyor.Yasa tasarısının Federal Meclis tarafından kabul edilmesi halinde, istihbarat servisleri elektronik bir cihaza erişerek burada depolanan verilere ulaşılabilecek.Şifreli iletişimin izlenmesine imkan sağlayan ve "kaynak telekomünikasyon denetimi" olarak bilinen yöntemin kapsamının da genişletilmesi planlanıyor.Görev ayrımı tartışmasıReforma yönelik eleştirilerin başında ise istihbarat servisleri ile polis arasındaki görev ve yetki ayrımının zayıflayabileceği endişesi geliyor.Alman medyasına konuşan uzmanlar, istihbarat kuruluşlarının operasyonel müdahale yetkilerinin genişletilmesinin, Almanya'da güvenlik kurumları arasında uzun süredir uygulanan görev dağılımını aşındırabileceğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ilber-ortayli-sanal-medyanin-arkasinda-alman-istihbarat-orgutleri-var-1101613259.html

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almanya, almanya federal haber alma servisi (bnd), alexander dobrindt, berlin, anayasa'yı koruma teşkilatı (bfv), haberler