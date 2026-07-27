https://anlatilaninotesi.com.tr/20260727/4-gundur-kayip-olarak-aranan-kadinin-kocasi-tarafindan-katledildigi-ortaya-cikti-kamera-goruntuleri-1107575323.html

4 gündür kayıp olarak aranıyordu: Genç kadının kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı, kamera görüntüleri ele verdi

4 gündür kayıp olarak aranıyordu: Genç kadının kocası tarafından katledildiği ortaya çıktı, kamera görüntüleri ele verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da 4 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki kadının, kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadını öldürdükten sonra ormana bırakan kocayı... 27.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-27T12:22+0300

2026-07-27T12:22+0300

2026-07-27T12:28+0300

türki̇ye

kadın cinayeti

i̇stanbul

kağıthane

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İstanbul'da yakınlarının 23 Temmuz'da kayıp başvurusu yaptığı 24 yaşındaki Bedriye Karatay'ın kocası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısı kocanın, karısını öldürdükten sonra arabayla Ayazağa Ormanı'na gittiği ve 7 dakika sonra ormandan çıkış yaptığına dair kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ormanda yapılan aramalarda genç kadının cansız bedeni bulundu. Tartıştık evi terk etti diye ifade verdiİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan Bedriye Karaçay'ın (24) bulunması için çalışma yürüttü. Ekiplerin bilgisine başvurduğu kayıp kadının eşi V.K, ifadesinde birlikte düğüne gittiklerini, Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki evlerine dönünce tartıştıklarını, ardından karısının taksiyle evden ayrıldığını öne sürdü.Bunun üzerine çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının taksiyle gittiğine dair bulguya rastlamadı.Arabayla Ayazağa Ormanı'na gidip 7 dakika sonra çıkış yaptığı ortaya çıktıKayıp kadının annesi adına kayıtlı aracın çift tarafından kullanıldığı bilgisini edinen ekipler, otomobilin son zamanlarda hangi güzergahta kullanıldığına ilişkin çalışma yürüttü. V.K'nin kontrolündeki aracın kayıp başvurusundan bir gün önce Gültepe Mahallesi'ndeki adreslerinden hareket edip Sarıyer'deki Ayazağa Ormanı'na gittiği, 7 dakika sonra da çıkış yaptığı belirlendi.Ekipler, şüphe üzerine kadavra ve iz takip köpekleriyle ormanda yaptıkları incelemede kayıp kadının cesedini battaniyeye sarılı buldu. Yabani hayvanlar tarafından deforme edilmiş ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Cinayeti itiraf ettiGözaltına alınan V.K, emniyetteki ifadesinde cinayet işlediği itirafında bulundu.Zanlı, düğünden dönünce kendisini aldattığı iddiasıyla çıkan tartışmada eşini boğduğunu beyan etti. Olay yeri inceleme ekiplerince "luminol" ile yapılan çalışmalarda da boğulma sonucu kan tepkimesi tespit edildi. Şüpheli V.K, cumhuriyet savcısı eşliğindeki yer gösterme işleminin ardından dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının araçla Sarıyer'deki ormanlık alana gidişi ve 7 dakika sonra dönüşe geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260705/fuhsa-zorladigi-kadinin-burnunu-kesen-adamin-cinayeti-19-yil-sonra-aydinlatildi-1107017294.html

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kadın cinayeti, i̇stanbul, kağıthane