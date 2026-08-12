https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sicaktan-kaski-cikarinca-yakayi-ele-verdi-100-ceyrek-altin-ve-600-bin-lira-calip-kactilar-1107946633.html
Sıcaktan kaskı çıkarınca yakayı ele verdi: 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalıp kaçtılar
Sıcaktan kaskı çıkarınca yakayı ele verdi: 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalıp kaçtılar
Sputnik Türkiye
Adana'da kask takarak geldikleri bir evden 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalan iki kişi yakalandı. Hırsızlardan birinin sıcaktan dolayı kaskını çıkardığı ve... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Adana Seyhan'da bir evin kapısını kırarak içeri giren kasklı iki kişi kasada bulunan 100 çeyrek altın ve 600 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis kameraları incelediğinde zanlılardan birinin kaskını çıkardığını belirleyince zanlının kimliği de kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli de yakalandı. Kapıyı kırıp içeri girdiler Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi'nde İbrahim Ü'ye ait evin kapısını 24 Temmuz'da kırarak içeri giren zanlılar, açtıkları çelik kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alarak kaçtı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler Orhan Ö. (30) ile M.U.K'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, zanlıların kapısını kırdıkları eve girmeleri ve daha sonra ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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adana, hırsızlık
Sıcaktan kaskı çıkarınca yakayı ele verdi: 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalıp kaçtılar
Adana'da kask takarak geldikleri bir evden 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalan iki kişi yakalandı. Hırsızlardan birinin sıcaktan dolayı kaskını çıkardığı ve kimliğinin de böyle tespit edildiği ortaya çıktı.
Adana Seyhan'da bir evin kapısını kırarak içeri giren kasklı iki kişi kasada bulunan 100 çeyrek altın ve 600 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis kameraları incelediğinde zanlılardan birinin kaskını çıkardığını belirleyince zanlının kimliği de kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli de yakalandı.
Kapıyı kırıp içeri girdiler
Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi'nde İbrahim Ü'ye ait evin kapısını 24 Temmuz'da kırarak içeri giren zanlılar, açtıkları çelik kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alarak kaçtı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler Orhan Ö. (30) ile M.U.K'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlıların kapısını kırdıkları eve girmeleri ve daha sonra ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.