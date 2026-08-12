https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/sicaktan-kaski-cikarinca-yakayi-ele-verdi-100-ceyrek-altin-ve-600-bin-lira-calip-kactilar-1107946633.html

Sıcaktan kaskı çıkarınca yakayı ele verdi: 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalıp kaçtılar

Sıcaktan kaskı çıkarınca yakayı ele verdi: 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalıp kaçtılar

Sputnik Türkiye

Adana'da kask takarak geldikleri bir evden 100 çeyrek altın ve 600 bin lira çalan iki kişi yakalandı. Hırsızlardan birinin sıcaktan dolayı kaskını çıkardığı ve... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:42+0300

2026-08-12T13:42+0300

2026-08-12T13:42+0300

türki̇ye

adana

hırsızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107946064_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2ac1aac192bbe865a3d70b967b0d2007.png

Adana Seyhan'da bir evin kapısını kırarak içeri giren kasklı iki kişi kasada bulunan 100 çeyrek altın ve 600 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis kameraları incelediğinde zanlılardan birinin kaskını çıkardığını belirleyince zanlının kimliği de kısa sürede tespit edildi. Düzenlenen operasyonda iki şüpheli de yakalandı. Kapıyı kırıp içeri girdiler Akkapı Mahallesi Şıhcemil Caddesi'nde İbrahim Ü'ye ait evin kapısını 24 Temmuz'da kırarak içeri giren zanlılar, açtıkları çelik kasadaki 100 çeyrek altın ile 600 bin lirayı alarak kaçtı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği şüpheliler Orhan Ö. (30) ile M.U.K'yi (17) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Öte yandan, zanlıların kapısını kırdıkları eve girmeleri ve daha sonra ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260725/elektrik-kesintisini-firsat-bildi-calistigi-doviz-burosunu-soydu-1107538121.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, hırsızlık