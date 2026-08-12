https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/dereden-su-icmisti-5-yasindaki-cocugun-bogazindan-suluk-cikti-1107956726.html
Dereden su içmişti: 5 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı
Dereden su içmişti: 5 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı
Sputnik Türkiye
Siirt'in Baykan ilçesinde dereden su içen 5 yaşındaki çocuğun boğazında sülük tespit edildi. Çocuk, yapılan müdahalenin ardından tedavi edildi. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T18:23+0300
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5 yaşındaki M.E., rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanları Op. Dr. Yasin Gökçınar ve Op. Dr. Aydın Turan tarafından yapılan muayenede, çocuğun sağ bademciğinin arkasında sülük bulunduğu belirlendi.Doktorların müdahalesiyle sülük boğazdan çıkarılırken, yaklaşık 15 gündür ağız ve burun kanaması yaşayan çocuğun tedavisi tamamlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.E., hastaneden taburcu edildi.Op. Dr. Yasin Gökçınar, "Çocuğun muayenesinde sağ bademciğinin arkasında sülük tespit ettik. Çocuğun daha önce dereden su içtiği bilgisine ulaşıldı. Hızlı müdahaleyle sülüğü çıkardık. Kontrolsüz sulara çocuklarımızı kesinlikle sokmayalım, bu tarz yerlerden kesinlikle su içmeyelim" uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/binlercesi-yakalandi-yasa-disi-suluklere-el-konuldu-1090560561.html
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siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, sülük, sülük tedavisi
siirt, siirt valiliği, siirt i̇l emniyet müdürlüğü, sülük, sülük tedavisi
Dereden su içmişti: 5 yaşındaki çocuğun boğazından sülük çıktı
Siirt'in Baykan ilçesinde dereden su içen 5 yaşındaki çocuğun boğazında sülük tespit edildi. Çocuk, yapılan müdahalenin ardından tedavi edildi.
5 yaşındaki M.E., rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları uzmanları Op. Dr. Yasin Gökçınar ve Op. Dr. Aydın Turan tarafından yapılan muayenede, çocuğun sağ bademciğinin arkasında sülük bulunduğu belirlendi.
Doktorların müdahalesiyle sülük boğazdan çıkarılırken, yaklaşık 15 gündür ağız ve burun kanaması yaşayan çocuğun tedavisi tamamlandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen M.E., hastaneden taburcu edildi.
Op. Dr. Yasin Gökçınar, "Çocuğun muayenesinde sağ bademciğinin arkasında sülük tespit ettik. Çocuğun daha önce dereden su içtiği bilgisine ulaşıldı. Hızlı müdahaleyle sülüğü çıkardık. Kontrolsüz sulara çocuklarımızı kesinlikle sokmayalım, bu tarz yerlerden kesinlikle su içmeyelim" uyarısında bulundu.