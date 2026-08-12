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Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya ‘gizli polis’ tepkisi: Eski Eksen ülkeleri kitlesel takibe dönüyor
Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya ‘gizli polis’ tepkisi: Eski Eksen ülkeleri kitlesel takibe dönüyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya ve Japonya’nın kendi vatandaşlarını kitlesel olarak izleme uygulamalarına geri döndüğünü belirterek Berlin... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı’nın mağlup tarafları olan Almanya ve Japonya’nın iç politikadaki adımlarını sert bir dille eleştirdi.İki ülkenin vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırdığına dikkat çeken Zaharova, bu durumun tarihsel bir geriye gidiş olduğunu kaydetti.‘1945'te zorla vazgeçirildikleri pratiklere dönüyorlar’2. Dünya Savaşının sona erdiği döneme atıfta bulunan Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Savaş sonrası kurulan düzenin temelinde vatandaşların kitlesel olarak izlenmemesi ilkesinin yattığını vurgulayan Rus diplomat, bu tür yöntemlerin Nazi dönemde toplama kampları, soykırımlar ve insanlık dışı deneylerin en temel araçlarından biri olduğunu hatırlattı.Gestapo ve Tokko benzetmesiAlmanya ve Japonya’daki mevcut durumun geçmişteki baskıcı kurumlarla benzerlik gösterdiğini iddia eden Zaharova, şunları kaydetti:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, japonya, nazi, eksen, gestapo
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, japonya, nazi, eksen, gestapo

Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya ‘gizli polis’ tepkisi: Eski Eksen ülkeleri kitlesel takibe dönüyor

08:42 12.08.2026 (güncellendi: 08:47 12.08.2026)
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya ve Japonya’nın kendi vatandaşlarını kitlesel olarak izleme uygulamalarına geri döndüğünü belirterek Berlin ve Tokyo yönetimlerini sert bir dille eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı’nın mağlup tarafları olan Almanya ve Japonya’nın iç politikadaki adımlarını sert bir dille eleştirdi.
İki ülkenin vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırdığına dikkat çeken Zaharova, bu durumun tarihsel bir geriye gidiş olduğunu kaydetti.

‘1945'te zorla vazgeçirildikleri pratiklere dönüyorlar’

2. Dünya Savaşının sona erdiği döneme atıfta bulunan Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Eski 'Eksen' ülkeleri olan Almanya ve Japonya, Temmuz ayında, 1945 yılında zorla vazgeçirildikleri kitlesel takip pratiklerine yeniden geri döndüler. Rejimlerinin çöküşünün üzerinden geçen 81 yılın ardından Berlin ve Tokyo tam bir uyum içinde hareket ediyor.”
Savaş sonrası kurulan düzenin temelinde vatandaşların kitlesel olarak izlenmemesi ilkesinin yattığını vurgulayan Rus diplomat, bu tür yöntemlerin Nazi dönemde toplama kampları, soykırımlar ve insanlık dışı deneylerin en temel araçlarından biri olduğunu hatırlattı.

Gestapo ve Tokko benzetmesi

Almanya ve Japonya’daki mevcut durumun geçmişteki baskıcı kurumlarla benzerlik gösterdiğini iddia eden Zaharova, şunları kaydetti:
“Buna benzer baskı aygıtları en son Gestapo (Nazi Almanya'sının gizli polisi) ve Tokko (Japon İmparatorluğu'nun siyasi polisi) olarak biliniyordu. Üstelik bu tür paralellikler bizzat Almanya ve Japonya’daki basın ve uzmanlar tarafından da kuruluyor. Ancak Berlin ve Tokyo yönetimi her iki gruptan gelen uyarılara da kulak tıkıyor. 'Eksen' yeniden kımıldamaya başladı.”
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