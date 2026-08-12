https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rusyadan-almanya-ve-japonyaya-gizli-polis-tepkisi-eski-eksen-ulkeleri-kitlesel-takibe-donuyor-1107934691.html

Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya ‘gizli polis’ tepkisi: Eski Eksen ülkeleri kitlesel takibe dönüyor

Rusya'dan Almanya ve Japonya'ya ‘gizli polis’ tepkisi: Eski Eksen ülkeleri kitlesel takibe dönüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya ve Japonya’nın kendi vatandaşlarını kitlesel olarak izleme uygulamalarına geri döndüğünü belirterek Berlin... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T08:42+0300

2026-08-12T08:42+0300

2026-08-12T08:47+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

almanya

japonya

nazi

eksen

gestapo

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2. Dünya Savaşı’nın mağlup tarafları olan Almanya ve Japonya’nın iç politikadaki adımlarını sert bir dille eleştirdi.İki ülkenin vatandaşlarına yönelik denetimlerini artırdığına dikkat çeken Zaharova, bu durumun tarihsel bir geriye gidiş olduğunu kaydetti.‘1945'te zorla vazgeçirildikleri pratiklere dönüyorlar’2. Dünya Savaşının sona erdiği döneme atıfta bulunan Zaharova, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Savaş sonrası kurulan düzenin temelinde vatandaşların kitlesel olarak izlenmemesi ilkesinin yattığını vurgulayan Rus diplomat, bu tür yöntemlerin Nazi dönemde toplama kampları, soykırımlar ve insanlık dışı deneylerin en temel araçlarından biri olduğunu hatırlattı.Gestapo ve Tokko benzetmesiAlmanya ve Japonya’daki mevcut durumun geçmişteki baskıcı kurumlarla benzerlik gösterdiğini iddia eden Zaharova, şunları kaydetti:

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, japonya, nazi, eksen, gestapo