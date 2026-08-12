Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fsb-krasnodarda-askerlik-subesi-calisanina-suikast-girisimi-engellendi-1107944215.html
FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi
FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi
Sputnik Türkiye
Kiev rejimi, Rusya vatandaşlarını kendi safına çekerek Rus topraklarında kaos çıkarma girişimlerini sürdürüyor. Önlenen son girişimde, Rus askerlik şubesinin... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T13:11+0300
2026-08-12T13:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
rusya
krasnodar
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sputnik
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107417310_0:21:726:429_1920x0_80_0_0_3e5379051412aee749737f6354501e13.jpg
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanının aracını havaya uçurmayı planlayan bir Rus vatandaşının yakalandığını bildirdi.FSB'nin açıklamasına göre zanlı, Eylül 2025'te Telegram aracılığıyla Rusya'da yasaklanan Ukrayna merkezli bir terör örgütünün temsilcileriyle iletişime geçti. Kiev'deki yetkilinin talimatı doğrultusunda bir askeri yetkilinin aracını patlatmaya hazırlanan şüpheli, gizli zuladan el yapımı patlayıcıyı almaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.'5 bin dolar vaat ettiler'Sputnik'e konuşan bir FSB yetkilisi, zanlıya eylemi karşılığında 5 bin dolar vaat edildiğini belirtti.Yetkili, mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkında ihanet, terör örgütü faaliyeti ve yasadışı patlayıcı madde edinme suçlarından adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html
kiev
rusya
krasnodar
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107417310_65:0:662:448_1920x0_80_0_0_11577c17b43db4e77b6a740c883268ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kiev, rusya, krasnodar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sputnik, ukrayna
kiev, rusya, krasnodar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sputnik, ukrayna

FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi

13:11 12.08.2026
© Sputnik / Federal Security Service (FSB) / Multimedya arşivine gidinUkrainian terrorist Kuzin detained
Ukrainian terrorist Kuzin detained - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Sputnik / Federal Security Service (FSB)
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kiev rejimi, Rusya vatandaşlarını kendi safına çekerek Rus topraklarında kaos çıkarma girişimlerini sürdürüyor. Önlenen son girişimde, Rus askerlik şubesinin öldürülmesi karşılığında 5 bin dolar vaat edildiği öğrenildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanının aracını havaya uçurmayı planlayan bir Rus vatandaşının yakalandığını bildirdi.

FSB'nin açıklamasına göre zanlı, Eylül 2025'te Telegram aracılığıyla Rusya'da yasaklanan Ukrayna merkezli bir terör örgütünün temsilcileriyle iletişime geçti.

Kiev'deki yetkilinin talimatı doğrultusunda bir askeri yetkilinin aracını patlatmaya hazırlanan şüpheli, gizli zuladan el yapımı patlayıcıyı almaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

'5 bin dolar vaat ettiler'

Sputnik'e konuşan bir FSB yetkilisi, zanlıya eylemi karşılığında 5 bin dolar vaat edildiğini belirtti.

Yetkili, mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkında ihanet, terör örgütü faaliyeti ve yasadışı patlayıcı madde edinme suçlarından adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
DÜNYA
Putin: NATO Pasifik'e sızıyor, Batı'nın korsanlığına karşılık verilecek
11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала