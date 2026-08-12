https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/fsb-krasnodarda-askerlik-subesi-calisanina-suikast-girisimi-engellendi-1107944215.html

FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi

FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi

Sputnik Türkiye

Kiev rejimi, Rusya vatandaşlarını kendi safına çekerek Rus topraklarında kaos çıkarma girişimlerini sürdürüyor. Önlenen son girişimde, Rus askerlik şubesinin... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T13:11+0300

2026-08-12T13:11+0300

2026-08-12T13:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

kiev

rusya

krasnodar

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

sputnik

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/15/1107417310_0:21:726:429_1920x0_80_0_0_3e5379051412aee749737f6354501e13.jpg

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanının aracını havaya uçurmayı planlayan bir Rus vatandaşının yakalandığını bildirdi.FSB'nin açıklamasına göre zanlı, Eylül 2025'te Telegram aracılığıyla Rusya'da yasaklanan Ukrayna merkezli bir terör örgütünün temsilcileriyle iletişime geçti. Kiev'deki yetkilinin talimatı doğrultusunda bir askeri yetkilinin aracını patlatmaya hazırlanan şüpheli, gizli zuladan el yapımı patlayıcıyı almaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.'5 bin dolar vaat ettiler'Sputnik'e konuşan bir FSB yetkilisi, zanlıya eylemi karşılığında 5 bin dolar vaat edildiğini belirtti.Yetkili, mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkında ihanet, terör örgütü faaliyeti ve yasadışı patlayıcı madde edinme suçlarından adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/putin-nato-pasifike-siziyor-batinin-korsanligina-karsilik-verilecek-1107937500.html

kiev

rusya

krasnodar

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kiev, rusya, krasnodar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sputnik, ukrayna