FSB: Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanına suikast girişimi engellendi
© Sputnik / Federal Security Service (FSB) / Multimedya arşivine gidinUkrainian terrorist Kuzin detained
© Sputnik / Federal Security Service (FSB)/
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Kiev rejimi, Rusya vatandaşlarını kendi safına çekerek Rus topraklarında kaos çıkarma girişimlerini sürdürüyor. Önlenen son girişimde, Rus askerlik şubesinin öldürülmesi karşılığında 5 bin dolar vaat edildiği öğrenildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Krasnodar'da askerlik şubesi çalışanının aracını havaya uçurmayı planlayan bir Rus vatandaşının yakalandığını bildirdi.
FSB'nin açıklamasına göre zanlı, Eylül 2025'te Telegram aracılığıyla Rusya'da yasaklanan Ukrayna merkezli bir terör örgütünün temsilcileriyle iletişime geçti.
Kiev'deki yetkilinin talimatı doğrultusunda bir askeri yetkilinin aracını patlatmaya hazırlanan şüpheli, gizli zuladan el yapımı patlayıcıyı almaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.
FSB'nin açıklamasına göre zanlı, Eylül 2025'te Telegram aracılığıyla Rusya'da yasaklanan Ukrayna merkezli bir terör örgütünün temsilcileriyle iletişime geçti.
Kiev'deki yetkilinin talimatı doğrultusunda bir askeri yetkilinin aracını patlatmaya hazırlanan şüpheli, gizli zuladan el yapımı patlayıcıyı almaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.
'5 bin dolar vaat ettiler'
Sputnik'e konuşan bir FSB yetkilisi, zanlıya eylemi karşılığında 5 bin dolar vaat edildiğini belirtti.
Yetkili, mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkında ihanet, terör örgütü faaliyeti ve yasadışı patlayıcı madde edinme suçlarından adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Yetkili, mahkeme kararıyla tutuklanan şüpheli hakkında ihanet, terör örgütü faaliyeti ve yasadışı patlayıcı madde edinme suçlarından adli soruşturma başlatıldığını kaydetti.