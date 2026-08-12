https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rus-disisleri-abnin-rusyanin-cikarlari-dogrultusunda-kargo-tasiyan-gemileri-denetleme-hakki-1107957989.html
Rus Dışişleri: AB'nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmuyor
Rus Dışişleri: AB'nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmadığını vurguladı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T19:13+0300
2026-08-12T19:13+0300
2026-08-12T19:13+0300
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irini operasyonu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz kuvvetlerinin, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla gemileri denetleme hakkına sahip olmadığı ifade edildi.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, AB'nin Libya kıyıları açıklarında Rusya'nın çıkarları doğrultusunda petrol ve diğer kargoların deniz yoluyla taşınmasına karşı koymak için IRINI Operasyonu'nu kullandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca IRINI operasyonunun BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan görevleri arasında Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasının izlenmesi, Libya'dan yasadışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplanması ve açık denizlerde yasadışı insan kaçakçılığının izlenmesi gibi görevlerin yer aldığı hatırlatılarak, söz konusu yetkilerin daha Mayıs ayında sona erdiği vurgulandı.Günümüzde IRINI operasyonunun AB tarafından ticari taşıyıcıları korkutmak ve seyrüsefer özgürlüğünü engellemek için fiilen kullanılmakta olduğunu vurgulayan Bakanlık, AB ülkelerinin bu şekilde uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına aldığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/zaharova-ispanyadaki-gocmen-krizi-uzerinden-rusyayi-suclayan-kiev-rejimi-tam-bir-curume-icinde-1107700060.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, denetleme, irini operasyonu, libya, bm güvenlik konseyi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, denetleme, irini operasyonu, libya, bm güvenlik konseyi
Rus Dışişleri: AB'nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz kuvvetlerinin, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla gemileri denetleme hakkına sahip olmadığı ifade edildi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, AB'nin Libya kıyıları açıklarında Rusya'nın çıkarları doğrultusunda petrol ve diğer kargoların deniz yoluyla taşınmasına karşı koymak için IRINI Operasyonu'nu kullandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca IRINI operasyonunun BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan görevleri arasında Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasının izlenmesi, Libya'dan yasadışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplanması ve açık denizlerde yasadışı insan kaçakçılığının izlenmesi gibi görevlerin yer aldığı hatırlatılarak, söz konusu yetkilerin daha Mayıs ayında sona erdiği vurgulandı.
Günümüzde IRINI operasyonunun AB tarafından ticari taşıyıcıları korkutmak ve seyrüsefer özgürlüğünü engellemek için fiilen kullanılmakta olduğunu vurgulayan Bakanlık, AB ülkelerinin bu şekilde uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına aldığının altını çizdi.