Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/rus-disisleri-abnin-rusyanin-cikarlari-dogrultusunda-kargo-tasiyan-gemileri-denetleme-hakki-1107957989.html
Rus Dışişleri: AB'nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmuyor
Rus Dışişleri: AB'nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmuyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmadığını vurguladı. 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T19:13+0300
2026-08-12T19:13+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
avrupa birliği
ab
denetleme
irini operasyonu
libya
bm güvenlik konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107957714_0:38:746:458_1920x0_80_0_0_32d54cd158061479b3bd686cd7ac7e26.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz kuvvetlerinin, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla gemileri denetleme hakkına sahip olmadığı ifade edildi.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, AB'nin Libya kıyıları açıklarında Rusya'nın çıkarları doğrultusunda petrol ve diğer kargoların deniz yoluyla taşınmasına karşı koymak için IRINI Operasyonu'nu kullandığı belirtildi.Açıklamada ayrıca IRINI operasyonunun BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan görevleri arasında Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasının izlenmesi, Libya'dan yasadışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplanması ve açık denizlerde yasadışı insan kaçakçılığının izlenmesi gibi görevlerin yer aldığı hatırlatılarak, söz konusu yetkilerin daha Mayıs ayında sona erdiği vurgulandı.Günümüzde IRINI operasyonunun AB tarafından ticari taşıyıcıları korkutmak ve seyrüsefer özgürlüğünü engellemek için fiilen kullanılmakta olduğunu vurgulayan Bakanlık, AB ülkelerinin bu şekilde uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına aldığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260801/zaharova-ispanyadaki-gocmen-krizi-uzerinden-rusyayi-suclayan-kiev-rejimi-tam-bir-curume-icinde-1107700060.html
rusya
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107957714_42:0:705:497_1920x0_80_0_0_5dfdb74c601ee0f89ee063e830507a9c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, denetleme, irini operasyonu, libya, bm güvenlik konseyi
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, avrupa birliği, ab, denetleme, irini operasyonu, libya, bm güvenlik konseyi

Rus Dışişleri: AB'nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmuyor

19:13 12.08.2026
© Rusya Dışişleri BakanlığıRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Rusya Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyan gemileri denetleme hakkı bulunmadığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin deniz kuvvetlerinin, Rusya'nın çıkarları doğrultusunda kargo taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla gemileri denetleme hakkına sahip olmadığı ifade edildi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, AB'nin Libya kıyıları açıklarında Rusya'nın çıkarları doğrultusunda petrol ve diğer kargoların deniz yoluyla taşınmasına karşı koymak için IRINI Operasyonu'nu kullandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca IRINI operasyonunun BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan görevleri arasında Libya'ya uygulanan silah ambargosuna uyulmasının izlenmesi, Libya'dan yasadışı petrol ihracatı hakkında bilgi toplanması ve açık denizlerde yasadışı insan kaçakçılığının izlenmesi gibi görevlerin yer aldığı hatırlatılarak, söz konusu yetkilerin daha Mayıs ayında sona erdiği vurgulandı.
Günümüzde IRINI operasyonunun AB tarafından ticari taşıyıcıları korkutmak ve seyrüsefer özgürlüğünü engellemek için fiilen kullanılmakta olduğunu vurgulayan Bakanlık, AB ülkelerinin bu şekilde uluslararası hukuk normlarını ayaklar altına aldığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2026
DÜNYA
Zaharova: İspanya’daki göçmen krizi üzerinden Rusya’yı suçlayan Kiev rejimi tam bir çürüme içinde
1 Ağustos, 00:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала