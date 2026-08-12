https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/psb-baskani-fradkov-cikardigimiz-ruble-bazli-stablecoin-simdiden-140-milyar-dolarlik-islem-hacmine-1107931610.html

PSB Başkanı Fradkov: Çıkardığımız ruble bazlı stablecoin şimdiden 140 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı

PSB Başkanı Fradkov: Çıkardığımız ruble bazlı stablecoin şimdiden 140 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı

Sputnik Türkiye

Promsvyazbank Başkanı Fradkov, Rus uzmanların geliştirdiği A7 uluslararası ödeme sisteminin çıkardığı ruble bazlı A7A5 kirpto para biriminin şimdiden 140... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T10:42+0300

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Promsvyazbank (PSB) Başkanı Pyotr Fradkov, Rus basınına verdiği röportajda ekonominin en kapalı alanlarından biri olan sınır ötesi ödemelerde neler olup bittiğini ve içinde fiilen uluslararası ödemeler bulunmayan A7 uluslararası ödeme sisteminin ne şekilde işlediğini anlattı.▪️Tüm dünya, ödemelerin finans dünyasının en karmaşık sorunu haline geldiği gerçeğiyle karşı karşıya. Bunlar, özünde, 'yeni savaşın' bir aracı. Financial Times bile oldukça açık ve net bir şekilde doların, diğer şeylerin yanı sıra bu savaşın bir aracı olduğunu yazdı. Bu, dünya çapındaki işlemleri ve ödemeleri kontrol etme açısından artık temel bir yumuşak güçtür.▪️SWIFT sistemi, on binlerce kuruluşu bir araya getiriyor ve dünya çapında kullanılıyor, ancak sistemin siyasi açıdan tarafsız olmadığını görüyoruz. Bu nedenle, ülkeler sadece ödemeler için ulusal para birimlerine geçiş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda hem ikili ödemelerde hem de üçüncü ülkelerle karşılıklı ödemelerde kendi ticari akışlarını kontrol etmelerini sağlayacak kendi ödeme altyapılarını oluşturmaya çalışıyor.▪️Mesele şu ki, Rusya kendi ödeme sistemini oluşturmalı, kökeni yerel fakat işlevi uluslararası olmalı. Sonuçta yeteri kadar teknik çözümlerimiz ve finansal imkanlarımız var.▪️PSB, A7 sınır ötesi ödeme sistemiyle birlikte, ödemelerin üçüncü taraf yetkilendirmesinden bağımsız olduğu yeni bir ödeme mimarisi için böyle bir proje geliştiriyor.▪️Sayısal araçlara gelince, Artemis Analytics'e göre, stablecoin işlemlerinin hacmi 2025’te 33 trilyon dolara ulaştı ve bu, yıllık yüzde 72'lik bir artış anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı yıl Visa'nın işlem hacmi 16.7 trilyon dolar, Mastercard'ın ise 10.6 trilyon dolardı. Bu, stablecoin'lerin küresel ödeme altyapısının önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.▪️Şunu açıklığa kavuşturayım, stablecoin'ler geçici olabilir. Bu araçların on yıllar boyunca kullanılacağı varsayılmamalı, garanti olarak görülmemelidir. Bunlar değişen dünyaya hızlı bir yanıt niteliğindedir. Ancak bu araçların kullanımının, işlemleri dolara endekslemekten uzaklaşmak anlamına gelmemesi çok önemli.▪️A7 şirketi üzerinden rubleye endeksli bir stablecoin çıkaran ilk şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Küresel stablecoin piyasasının küçük bir dilimini oluşturan bu birim, ancak dolar dışı en büyük stablecoin olma özelliğini taşıyor. Piyasaya sürülmesinden bu yana A7A5'in işlem hacmi neredeyse 140 milyar dolara ulaştı.▪️Bu konuda yalnız olmadığımızı belirtmekte fayda var. Endonezya, Brezilya ve diğer birçok ülke de aynı yolu izliyor. Bunlar kendi alternatif ödeme çözümlerini aktif olarak geliştiriyor ve ulusal varlıklara endeksli kendi stablecoin'lerini piyasaya sürüyor. Şu ana kadar çok büyük ölçekli olmasa da, Brezilya BRZ'sinin piyasa değeri yaklaşık 52 milyon dolar, Japon JPYC'sinin yaklaşık 18 milyon dolar, Türk BiLira'sının değeriyse yaklaşık 6 milyon dolar.▪️Oluşturduğumuz tüm mekanizmanın karlı ve ekonomik açıdan etkin olması çok önemli. Hem ihracatçılarımız hem de ithalatçılarımız buna ihtiyaç duyuyor. Ancak şimdiden alternatif bir ödeme şekli olarak üçüncü ülkeler için de cazip hale geliyor.▪️Afrika ve Asya'daki birçok ülkeyle oldukça yakın çalışıyoruz. Örneğin, Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'da resmi olarak A7 ofisi açtık. Şu anda yaklaşık 250 milyon olan bu ülkenin nüfusunun 15-20 yıl içinde 400 milyona ulaşması bekleniyor.▪️Birçok alanda geleneksel bankacılık daha pahalı ve zaman alıcı hale geldi. Ve bunun yaptırım kısıtlamalarıyla hiçbir ilgisi yok.▪️Yeni ödeme sistemlerinin karlılığı sorusuna dönecek olursak bu, kelimenin tam anlamıyla standart, yasal bir iş olup, geleneksel bankacılığa alternatif olarak geliştiriliyor.A7’yi oluşturma fikrinin nasıl doğduğu sorusunu yanıtlayan Fradkov, şunları söyledi:▪️2022'de karşı karşıya kaldığımız kısıtlamaların tetikleyici unsur olduğunu saklamayacağım. Lojistik kısıtlamaları da hesaba katarsak, bunlar daha öncekilere göre en sert finansal kısıtlamalar oldu. Biz uzun zamandır bu ödeme sisteminde yaşıyoruz ve bir ölçüde hala yaşamaya devam ediyoruz, birkaç oyuncunun fiyatları ve diğer tüm koşulları belirlediği bir oligopoli koşullarında.▪️Bu oyuncular, son yıllarda bu temelde gelişen en büyük Amerikan bankalarıdır. Onlar elbette açık ve şeffaf bir sistem kurdu, ancak bu aynı zamanda devasa bir iş. Ancak biz daha sonra bunun siyasi baskı ve etki aracı olarak da kullanılabileceğini gördük. Bu çok açık hale geldi. Ve diğer ülkeler de, güvenilir sınır ötesi ödeme araçlarına ihtiyaç duydukları için alternatiflerle ilgileniyor. Bu ülkeler için bu sadece ekonomik uygunluk değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir.▪️İşte bu değişiklikler PSB'yi A7 sistemini oluşturmaya yöneltti. Amaç, dış kısıtlamalardan bağımsız olarak uluslararası işlemleri destekleyebilecek kendi ödeme altyapısını oluşturmaktı.▪️Tüm sürecin yasal çerçevesinden bahsedecek olursak, kısıtlamaların kapsadığı sınır ötesi ödemeler söz konusu olmadığı için aslında hiçbir yaptırım ihlal edilmemiş oluyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde farklı para birimlerinde dağıtılmış likidite havuzları mevcut. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin yargı yetkisini göz önünde bulunduracak olursak, bu, o ülkenin tüm düzenlemelerine uyan tamamen normal, standart bir iş modelidir.▪️A7 faaliyete başladığında, kendimize başlıca hedef ve amaç belirledik: yaptırımlara tabi olmaktan korkmayacaktık. Biz saklanmıyoruz ve bu onura layık görüldük. Financial Times, durumu hızla kavradıktan sonra A7 hakkında yazdı, onu ödemeler için iyi çalışan bir araç olarak nitelendirdi. Ancak bunu yaptırımlardan kaçınma şeklinde sundu.▪️Farklı ülkeler, yasal gelişim açısından farklı aşamalardadır. El Salvador gibi ülkeler, en liberal kripto para mevzuatına öncülük etti. Belarus da oldukça ilgi çekici bir mevzuata sahip mükemmel bir örnektir. Bölgede dijital varlıklar için özel bir yasal çerçeve oluşturan ilk ülkelerden biridir. Avrupa Birliği ise aksine, AB genelinde halihazırda yürürlükte olan MiCA düzenlemesi aracılığıyla kapsamlı bir düzenleme üzerinden ilerledi.▪️Başka ilginç örnekler de var. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sanal varlıklar için fiilen ayrı bir düzenleyici sistem oluşturdu: Dubai'de, yalnızca bu pazara odaklanan özel bir düzenleyici kurum olan VARA faaliyette. Abu Dabi’de ise dijital varlıklarla çalışan şirketler için kendi yasal düzenlemesi bulunuyor. Bu, bu pazar için sıfırdan bir düzenleyici kurumun oluşturulduğu nadir bir durumdur. Hong Kong, sanal varlık hizmet sağlayıcılarını lisanslayarak kendi modelini geliştiriyor, geçen yılın Ağustos ayından bu yana ise stablecoin'ler için ayrı düzenlemeler benimsedi. Singapur, piyasa katılımcılarını lisanslama, risk yönetimi ve kullanıcı koruması etrafında oluşturulmuş düzenlemeleriyle en olgun yargı bölgelerinden biri olmaya devam ediyor.▪️Bence biz de doğru yönde ilerliyoruz. Ekonomimizin büyüklüğü göz önüne alındığında, bu süreç kademeli olarak gerçekleşiyor.Fradkov, ‘çalıştığınız sistemle bu pazarda ne kadar bir paya sahip olmayı beklersiniz’ sorusuna ise şu yanıtı verdi:▪️Rakamlara bakalım. Tüm stablecoin'lerin piyasa değeri yaklaşık 312 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Dolar endeksli enstrümanlar yaklaşık yüzde 99'unu, diğer para birimleri yüzde 1'ini oluşturuyor ve biz, yaklaşık 570 milyon dolarlık A7A5 piyasa değeriyle bu yüzde içinde en büyüğüz. Ardından euroya endeksli Avrupa stablecoin'i 440 milyon dolarla geliyor. Brezilya stablecoin'leri ise 52 milyon dolarla üçüncü sırada, oldukça geride kalıyor."▪️A7A5'e doğrudan bakmazsak (ki bu sadece bir ürün) yüzde 10'luk pazar payı hedefinin sağlam bir hedef olduğunu düşünüyorum. Böylesine iddialı bir hedef belirliyorsak, Rusya’nın ticareti değil, uluslararası ticarette ödeme mekanizmalarının kullanımı söz konusu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/rusya-ekonomi-sanayi-ve-bilim-alanlarinda-egemenligini-pekistiriyor-1097222218.html

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