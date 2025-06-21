SPIEF-2025'e 140'tan fazla ülkeden temsilcilerin katılımı, Rusya'nın, Batı'nın komplo teorisi zihniyetinin ilkelerinden farklı olarak, ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayandığı uluslararası politikanın merkezinde yer almaya devam ettiğini gösteriyor. Rusya, gıda, ekonomi, sanayi ve bilim alanlarında egemenliğini teyit ediyor.

Rusya, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra egemen yapısını yeniden oluşturma aşamasından, üretim imkanını tamamen geri kazanma aşamasına geçiş sürecini başarıyla sürdürüyor. Ve bu, Batı'nın ‘gurur ve kibrini ezme’ ve onu yalnızca büyük bir tüketim pazarı, ayrıca verimsiz ve egemen olmayan bir devlet olarak görme girişimlerine karşı koymak zorunda kalmasına rağmen gerçekleşiyor.

Rusya'yı çevreleyen krizler, onu demografik, ekonomik ve kültürel açıdan önemli olan Arap, Latin Amerika ve Asya dünyalarına yönelmeye itti ve bu da yeni stratejik ortaklıkların kapılarını açtı. Bu bağlamda, Arap devletlerinin BRICS'e katılması, bu ittifaka olan güvenlerinin arttığını gösteren siyasi ve diplomatik bir kazanımdır. Bu ittifak, etkili bir egemenlik ve adil ilişkiler arayışında olan ezilen ülkeler için alternatif bir platform sunuyor.