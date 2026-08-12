https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/panama-kanalinda-ucretler-yukseldi-4-milyon-dolarlik-gecis-1107955501.html

Panama Kanalı'nda ücretler yükseldi: 4 milyon dolarlık geçiş

Panama Kanalı'nda ücretler yükseldi: 4 milyon dolarlık geçiş

Sputnik Türkiye

İran savaşı nedeniyle değişen deniz rotaları ve El Nino ile bağlantılı düşen su seviyeleri Panama Kanalı'ndaki yoğunluğu artırdı. Gemiler geçiş için yaklaşık... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T18:34+0300

2026-08-12T18:34+0300

2026-08-12T18:34+0300

panama kanalı

i̇ran

atlas okyanusu

gemi

konteyner

ekonomi̇

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Pasifik ile Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan Panama Kanalı'nda geçiş maliyetleri yükseliyor. Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle bazı gemiler farklı rotalara yönelirken, El Nino ile bağlantılı düşen su seviyeleri kanalın geçiş kapasitesi üzerindeki baskıyı artırıyor.Argus Media'ya göre gemiler kanaldan geçebilmek için yaklaşık 10 gün bekliyor. Bu, mayıs ayından bu yana kaydedilen en büyük yığılma oldu.Panama Kanalı İdaresi (ACP), gemilerin belirli bir ücret karşılığında geçiş için rezervasyon yapmasına imkan tanıyor. Kurum ayrıca gemi sahiplerinin kuyruğu atlayarak daha erken geçiş yapabilmek için teklif verebildiği günlük açık artırmalar düzenliyor.Küçük yük gemileri için teklifler yaklaşık 15 bin dolardan, en büyük gemiler için ise 55 bin dolardan başlıyor. Yoğunluk veya talep arttığında ödenen rakamlar çok daha yüksek seviyelere ulaşabiliyor.Bloomberg'in haberine göre yaklaşık 10 bin standart konteyner taşıma kapasitesine sahip bir konteyner gemisi, daha erken geçiş hakkı için yaklaşık 4 milyon dolar ödedi. Bu miktarın önceki yedi gündeki ortalama teklifin iki katından fazla olduğu bildirildi.İran savaşı gemilerin rotasını değiştirdiOrta Doğu'daki çatışmalar, Panama Kanalı'ndaki yoğunluğu artıran etkenlerden biri olarak gösteriliyor.Hürmüz Boğazı ve Babülmendep'teki çatışmalar nedeniyle daha fazla gemi Körfez ve Kızıldeniz'den uzak duruyor. Gemi sahipleri bu nedenle farklı güzergahlara yöneliyor.Bu sebeple Panama Kanalı'nı kullanmak isteyen gemi sahipleri de uzun süre beklemenin yaratacağı maliyetlerden kaçınmak için açık artırmalarda daha yüksek teklifler verebiliyor.Kanaldaki durumu etkileyen bir diğer unsur ise El Nino. Hızla gelişen hava olayıyla bağlantılı olarak Panama'daki su seviyeleri düşüyor.El Nino nedeniyle yeni sınırlamalar geliyorPanama Kanalı İdaresi, ağustos sonu ve eylül başında gemilerin suya batma derinliğine ilişkin yeni sınırlamalar uygulayacağını açıkladı.İdare temmuz ayında da kanalın daha geniş ve derin bölümü olan Neopanamax kilitlerinden geçen gemiler için izin verilen maksimum derinliği düşürmüştü. Bu uygulama gemilerin daha hafif yüklerle geçmesini gerektiriyor.ACP, kararın kanalı besleyen yapay Gatun Gölü'ndeki su seviyeleri ve öngörülen koşullara dayandığını açıkladı.ACP verilerine göre ekim-haziran döneminde kanaldan yapılan geçişlerin sayısı yüzde 5 artarak günlük ortalama 35 gemiye ulaştı. Aynı dönemde taşınan yük miktarı da konteyner gemileri ve sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan gemilerin etkisiyle yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/avrupada-pasaport-kuyrugu-buyuyor-bekleme-suresi-2-saate-cikti-1107954375.html

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