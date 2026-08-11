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Pakistan Savunma Bakanı: ABD ve İran bir tür anlaşmaya yakın
Pakistan Savunma Bakanı: ABD ve İran bir tür anlaşmaya yakın
Sputnik Türkiye
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, bugün yayınlanan bir röportajda Bloomberg News'e verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın "bir tür... 11.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-11T15:27+0300
2026-08-11T15:27+0300
2026-08-11T15:44+0300
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Asif, Amerika merkezli Bloomberg News'e verdiği demeçte, "Barış anlaşması veya bir anlaşma lehine işler yeniden şekilleniyor" dedi. ve ekledi: Pakistan İçişleri Bakanı, Tahran'daÖte yandan İran'ın Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Mohsin Raza Naqvi, İran ile ABD arasında devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları sürerken, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a ulaştı.İran'ın resmi haber ajansı IRNA, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Naqvi'nin ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkar konularını ele almak üzere bugün erken saatlerde İslamabad'dan İran'ın başkentine hareket ettiğini belirtti.Pakistan ve Katar’ın arabuluculuk rolüBu ziyaret, İran İçişleri Bakanı İskender Momeni'nin Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere İslamabad'a yaptığı ziyaretten bir ay sonra gerçekleşiyor.Pakistan, Katar ile birlikte, iki ülke arasındaki son gerilimi sona erdirmek amacıyla haziran ayında İran ile ABD arasında bir mutabakat zaptı sağlanmasında kilit bir arabuluculuk rolü oynamıştı.
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Pakistan Savunma Bakanı: ABD ve İran bir tür anlaşmaya yakın
15:27 11.08.2026 (güncellendi: 15:44 11.08.2026)
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, bugün yayınlanan bir röportajda Bloomberg News'e verdiği demeçte, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın "bir tür anlaşmaya" yakın olduğunu söyledi.
Asif, Amerika merkezli Bloomberg News'e verdiği demeçte, "Barış anlaşması veya bir anlaşma lehine işler yeniden şekilleniyor" dedi. ve ekledi:
"Son iki üç gündeki sinyaller, bir tür anlaşmaya yakın olduğumuzu gösteriyor."
Pakistan İçişleri Bakanı, Tahran'da
Öte yandan İran'ın Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Mohsin Raza Naqvi, İran ile ABD arasında devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabaları sürerken, İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a ulaştı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Naqvi'nin ikili ilişkiler ve karşılıklı çıkar konularını ele almak üzere bugün erken saatlerde İslamabad'dan İran'ın başkentine hareket ettiğini belirtti.
Pakistan ve Katar’ın arabuluculuk rolü
Bu ziyaret, İran İçişleri Bakanı İskender Momeni'nin Pakistanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere İslamabad'a yaptığı ziyaretten bir ay sonra gerçekleşiyor.
Pakistan, Katar ile birlikte, iki ülke arasındaki son gerilimi sona erdirmek amacıyla haziran ayında İran ile ABD arasında bir mutabakat zaptı sağlanmasında kilit bir arabuluculuk rolü oynamıştı.