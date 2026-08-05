https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ozgur-ozel-fezleke-olayi-nedir-fezleke-ne-anlama-geliyor-1107779133.html

Özgür Özel fezleke olayı nedir? Fezleke ne anlama geliyor?

Özgür Özel fezleke olayı nedir? Fezleke ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve 5 CHP'li milletvekili hakkında 2024 yerel seçimleri aday belirleme sürecindeki iddialara ilişkin hazırlanan soruşturma... 05.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-05T07:23+0300

2026-08-05T07:23+0300

2026-08-05T07:23+0300

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Siyasette sıcak saatlerin yaşanmasına neden olan hukuki süreç, 2024 yerel seçimleri öncesindeki Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı belirleme dönemine dayanıyor. Adaylık sürecine dair ortaya atılan para talebi iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma çerçevesinde Yeni Parti Lideri Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında inceleme yapıldı. Milletvekillerinin dokunulmazlığı ve yasal yetki sınırları nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk etti.Soruşturma dosyasındaki teknik i̇ncelemeler ve hukuki anlamı: Fezleke ne demek?Başsavcılık tarafından yürütülen çalışmalarda tanık ve şüpheli ifadelerinin yanı sıra HTS kayıtları, iletişim trafiği ve baz istasyonu verileri detaylıca incelendi. Dosyada, CHP Genel Merkezi bünyesinde bir para talebinin yaşandığı ve bu sürecin Ankara'da koordine edildiğine yönelik iddialar yer aldı.Hukuk sisteminde sıklıkla merak edilen fezleke kavramı, yürütülen bir soruşturma sonucunda elde edilen tüm delil, ifade ve teknik verilerin özetlendiği resmi kanaat belgesidir. Milletvekilleri söz konusu olduğunda başsavcılıklarca hazırlanan fezlekeler, dokunulmazlığın kaldırılması veya soruşturma sürecinin ilerletilmesi adına TBMM ve Adalet Bakanlığı hattına sunulmak üzere ilk hukuki adımı oluşturur.Özgür Özel'in dokunulmazlığı kaldırılabilir mi?Özgür Özel'in TBMM'de 55 fezlekesi bulunuyor. Peki dokunulmazlıklar nasıl kaldırılıyor, süreç nasıl işliyor?TBMM'de milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması süreci, Anayasa'nın 83'üncü maddesi ve TBMM İç Tüzüğü'nün 131-134'üncü maddeleriyle sıkı kurallara bağlanmış durumda. Dokunulmazlığın kaldırılması talep edilmişse ilgili rapor Genel Kurula geliyor.Milletvekili Genel Kurul oturumunda bizzat kendisi veya başka bir üye aracılığıyla savunma yapabiliyor.Oylama ise basit salt çoğunlukla yapılıyor. Yani oturuma katılan milletvekillerinin yarısından bir fazlasının oyu dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.Bir milletvekili için birden fazla fezleke varsa her biri ayrı ayrı oylanıyor.TBMM'de oylanan ve alınan karar Adalet Bakanlığına iletiliyor ve yargı süreci başlıyor.Bir milletvekilinin dokunulmazlığı kalksa bile milletvekili sıfatı devam ediyor; yani maaş almaya, Meclise katılmaya hakkı var. Ama ceza yargıda kesinleşirse milletvekilinin üyeliği o zaman düşüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260804/ozel-ozelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-talep-edilen-fezleke-adalet-bakanligina-gonderildi-1107776462.html

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