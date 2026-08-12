Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/numan-kurtulmus-cerceve-yasayi-anlatti-bu-bir-genel-af-degil-1107938920.html
Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek
Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir genel af olmadığı vurgusu yapan Kurtulmuş, her bir dosyanın tek tek... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T12:26+0300
2026-08-12T12:30+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
tbmm
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107938764_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6364df0003aca486faab88fb093ae14.jpg
Çerçeve Yasa'yla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bir genel af değil" dedi. Kurtulmuş, "Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıAnadolu Ajansı Editör Masası'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır" diyen Kurtulmuş şunları dile getirdi: ❗Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladıTürkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir❗Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur❗Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacakTek tek her dosyayla ilgili kararlar Kurul'da verilecek❗Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ozgur-ozel-cerceve-yasa-ile-ilgili-kararini-acikladi-ben-ve-yonetici-arkadaslarin-evet-diyecegiz-1107897662.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107938764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d39d9b1b50d52dd799fc453013dbe81b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye
numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye

Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek

12:26 12.08.2026 (güncellendi: 12:30 12.08.2026)
© Ömer Taha ÇetinNuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
© Ömer Taha Çetin
Abone ol
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir genel af olmadığı vurgusu yapan Kurtulmuş, her bir dosyanın tek tek inceleneceğini kaydetti.
Çerçeve Yasa'yla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bir genel af değil" dedi. Kurtulmuş, "Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansıması

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır" diyen Kurtulmuş şunları dile getirdi:
❗Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı

Türkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir

❗Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur
❗Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak

Tek tek her dosyayla ilgili kararlar Kurul'da verilecek

❗Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
TÜRKİYE
Özgür Özel 'çerçeve yasa' ile ilgili kararını açıkladı: Ben ve yönetici arkadaşların 'evet' diyeceğiz
10 Ağustos, 15:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала