https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/numan-kurtulmus-cerceve-yasayi-anlatti-bu-bir-genel-af-degil-1107938920.html
Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek
Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir genel af olmadığı vurgusu yapan Kurtulmuş, her bir dosyanın tek tek... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T12:26+0300
2026-08-12T12:26+0300
2026-08-12T12:30+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
tbmm
terörsüz türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107938764_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6364df0003aca486faab88fb093ae14.jpg
Çerçeve Yasa'yla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bir genel af değil" dedi. Kurtulmuş, "Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıAnadolu Ajansı Editör Masası'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır" diyen Kurtulmuş şunları dile getirdi: ❗Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladıTürkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir❗Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur❗Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacakTek tek her dosyayla ilgili kararlar Kurul'da verilecek❗Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ozgur-ozel-cerceve-yasa-ile-ilgili-kararini-acikladi-ben-ve-yonetici-arkadaslarin-evet-diyecegiz-1107897662.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107938764_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d39d9b1b50d52dd799fc453013dbe81b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye
numan kurtulmuş, tbmm, terörsüz türkiye
Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek
12:26 12.08.2026 (güncellendi: 12:30 12.08.2026)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir genel af olmadığı vurgusu yapan Kurtulmuş, her bir dosyanın tek tek inceleneceğini kaydetti.
Çerçeve Yasa'yla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bir genel af değil" dedi. Kurtulmuş, "Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.
Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansıması
Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır" diyen Kurtulmuş şunları dile getirdi:
❗Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladı
Türkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir
❗Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur
❗Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacak
Tek tek her dosyayla ilgili kararlar Kurul'da verilecek
❗Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek