https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/numan-kurtulmus-cerceve-yasayi-anlatti-bu-bir-genel-af-degil-1107938920.html

Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek

Numan Kurtulmuş 'çerçeve yasa'yı anlattı: Bu bir genel af değil, her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş çerçeve yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bunun bir genel af olmadığı vurgusu yapan Kurtulmuş, her bir dosyanın tek tek... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T12:26+0300

2026-08-12T12:26+0300

2026-08-12T12:30+0300

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tbmm

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Çerçeve Yasa'yla ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu bir genel af değil" dedi. Kurtulmuş, "Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıAnadolu Ajansı Editör Masası'na katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yasanın 467 oyla kabul edilmesiyle ilgili "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır" diyen Kurtulmuş şunları dile getirdi: ❗Rapor süreçlerinin hiçbirisinde devletin temel nitelikleriyle ilgili tartışma gündeme gelmemiştir. Şehitlerimizin, gazilerimizin, maşeri vicdanın, büyük çoğunluğun kabul edeceği bir şekilde dengeyi oluşturmaya çalıştık. Milli hassasiyetin ve devlet yapısının tamamının korunabildiği ortak bir kararlılıkla yürütülmüştür. Onun için büyük bir destek sağladıTürkiye iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir❗Böylesine zor bir coğrafyada, iddiası olan bir ülke olarak Türkiye, iç kalesini tahkim etmek mecburiyetindedir. Bu süreç böyle başlamıştır. Raporun kapıyı araladığını, büyük oyla kabul edilen yasanın da kapıyı tamamen açtığını görüyorum. Bu yol birliğin, kardeşliğin yoludur❗Eski dönemin alışkanlıkları üzerinden siyaseti konuşma devri artık geride kalmalıdır. Husumete ya da karşıtlıklara dayalı bir dilin bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Herkes yeni dönemin hassasiyetine uygun, barış ve kardeşlik diliyle konuşmak durumundadır. Önceki ezberlerine göre yapılan siyasetin bundan sonra bir karşılığı olmayacakTek tek her dosyayla ilgili kararlar Kurul'da verilecek❗Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Bu bir genel af değil. Tek tek her bir dosyayla ilgili Kurul'da kararlar verilecek ve Kurul'un verdiği kararlar çerçevesinde uygulama gerçekleşecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/ozgur-ozel-cerceve-yasa-ile-ilgili-kararini-acikladi-ben-ve-yonetici-arkadaslarin-evet-diyecegiz-1107897662.html

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