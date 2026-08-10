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Özgür Özel 'çerçeve yasa' ile ilgili kararını açıkladı: Ben ve yönetici arkadaşların 'evet' diyeceğiz
Özgür Özel 'çerçeve yasa' ile ilgili kararını açıkladı: Ben ve yönetici arkadaşların 'evet' diyeceğiz
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçeve Yasa tasarısıyla ilgili olarak kendisinin ve yöneticilerin 'evet' diyeceğini açıkladı. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T15:29+0300
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne kendisinin ve yönetici arkadaşlarının 'evet' diyeceklerini söyledi. Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" dedi. Bu yasaya 'hayır' deme hakkına en çok biz sahibiz "Barış, hukuku milletin gözünden kaçırılarak yazılamaz. Millet bu ülkenin sahibidir, ta kendisidir. Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti kimdir diye sokağa sorduğunuzda bugün karşınızda bulunan Yeni Parti'dir. Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, partisine yargı eliyle butlan atanan biziz. Sahte delillerle, kanıtlanmamış iddialarla, gizli tanık ifadeleriyle tarihe utanç olarak geçecek bir süreci yaşıyoruz. Bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri alan bizleriz. Bu millete olan bağlılığımızla sorumluluk alan biziz. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek için Yeni Parti'yi kurduk. Hayır deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Komisyonda masadan kalkmadık. Çünkü o masa milletin barış umutlarının masasıdır. Barışın önünü açacağızYeni Parti, kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Barışın sahibi milletin ta kendisidir. Ortak bir barışın mümkün olduğunu biliyoruz. Asıl hedefimiz demokratik çözümdür. Terörün kökünü ancak demokrasi kazır. Bugünden sonra demokratikleşmeyi Meclis'e getireceğiz. Evet diyeceğiz Biz ortak geleceğimizin adalet ve refahla kurulmasına talibiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını siyasete alet edemez. Bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir, bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Bir daha hiçbir eve evlat acısı düşmesin diye sorumluluk almanın vaktidir. Herkes kendi vicdanıyla yaşar. Kırmızı çizgilerimiz nettir. İktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin duruşuna güvenerek, iktidarın hesabına karşı durarak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/tbmm-genel-kurulu-toplandi-terorsuz-turkiye-sureci-icin-hazirlanan-kanun-teklifi-gorusulecek-1107889958.html
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Özgür Özel 'çerçeve yasa' ile ilgili kararını açıkladı: Ben ve yönetici arkadaşların 'evet' diyeceğiz

15:29 10.08.2026
© Binnur Ege Gürün KoçakÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
© Binnur Ege Gürün Koçak
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Çerçeve Yasa tasarısıyla ilgili olarak kendisinin ve yöneticilerin 'evet' diyeceğini açıkladı.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda "Çerçeve yasa" olarak bilinen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne kendisinin ve yönetici arkadaşlarının 'evet' diyeceklerini söyledi. Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz" dedi.

Bu yasaya 'hayır' deme hakkına en çok biz sahibiz

"Barış, hukuku milletin gözünden kaçırılarak yazılamaz. Millet bu ülkenin sahibidir, ta kendisidir. Bu teklife hayır deme hakkı en çok olan siyasi parti kimdir diye sokağa sorduğunuzda bugün karşınızda bulunan Yeni Parti'dir. Cumhurbaşkanı adayı tutuklanan, partisine yargı eliyle butlan atanan biziz. Sahte delillerle, kanıtlanmamış iddialarla, gizli tanık ifadeleriyle tarihe utanç olarak geçecek bir süreci yaşıyoruz. Bu teklife hayır dememiz için binlerce öneri, eleştiri alan bizleriz. Bu millete olan bağlılığımızla sorumluluk alan biziz. Biz Türkiye'nin sorunlarını çözmek için Yeni Parti'yi kurduk.
Hayır deme hakkına en çok biz sahibiz ama bu hakkı milletin barış hakkının önüne koymayan da bizleriz. Komisyonda masadan kalkmadık. Çünkü o masa milletin barış umutlarının masasıdır.

Barışın önünü açacağız

Yeni Parti, kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Barışın sahibi milletin ta kendisidir. Ortak bir barışın mümkün olduğunu biliyoruz. Asıl hedefimiz demokratik çözümdür. Terörün kökünü ancak demokrasi kazır. Bugünden sonra demokratikleşmeyi Meclis'e getireceğiz.

Evet diyeceğiz

Biz ortak geleceğimizin adalet ve refahla kurulmasına talibiz. Şehitlerimizin aziz hatırasını siyasete alet edemez. Bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir, bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir. Bir daha hiçbir eve evlat acısı düşmesin diye sorumluluk almanın vaktidir. Herkes kendi vicdanıyla yaşar. Kırmızı çizgilerimiz nettir. İktidara değil ama milletimize güvenerek, bu metne değil ama partimizin duruşuna ve milletvekillerimizin duruşuna güvenerek, iktidarın hesabına karşı durarak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz."
TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülecek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2026
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TBMM Genel Kurulu toplandı: Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan kanun teklifi görüşülüyor
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