https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/akaryakit-fiyatlari-guncellendi-benzin-ve-motorin-kac-tl-1107933884.html

Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin ve motorin kaç TL?

Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin ve motorin kaç TL?

Sputnik Türkiye

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T07:40+0300

2026-08-12T07:40+0300

2026-08-12T07:40+0300

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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve vergi oranlarındaki artışlar akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahipleri "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusunun yanıtını ararken, 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları netleşti.Yeni günle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve LPG (otogaz) satış fiyatları güncellendi.İl i̇l güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (12 Ağustos 2026)Türkiye'nin üç büyük ilinde pompaya yansıyan güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/altin-fiyatlari-kazanclarini-geri-verdi-piyasalarda-5-bin-dolar-tahmini-1107933310.html

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

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