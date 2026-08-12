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Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin ve motorin kaç TL?
Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin ve motorin kaç TL?
Sputnik Türkiye
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T07:40+0300
2026-08-12T07:40+0300
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Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve vergi oranlarındaki artışlar akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahipleri "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusunun yanıtını ararken, 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları netleşti.Yeni günle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve LPG (otogaz) satış fiyatları güncellendi.İl i̇l güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (12 Ağustos 2026)Türkiye'nin üç büyük ilinde pompaya yansıyan güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/altin-fiyatlari-kazanclarini-geri-verdi-piyasalarda-5-bin-dolar-tahmini-1107933310.html
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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, tl, türkiye, benzin, benzin fiyatları, lpg, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi
Akaryakıt fiyatları güncellendi: Benzin ve motorin kaç TL?
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile ÖTV düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları belli oldu. Peki depoyu doldurmak kaç TL tutuyor? İşte güncel fiyat tablosu.
Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki oynaklık ve vergi oranlarındaki artışlar akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahipleri "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusunun yanıtını ararken, 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla büyükşehirlerdeki pompa fiyatları netleşti.
Yeni günle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve LPG (otogaz) satış fiyatları güncellendi.
İl i̇l güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları (12 Ağustos 2026)
Türkiye'nin üç büyük ilinde pompaya yansıyan güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde sıralandı:
İstanbul Avrupa Yakası:Benzin:
69.92 TLMotorin (Mazot):
80.07 TLLPG:
33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası:Benzin:
69.77 TLMotorin (Mazot):
79.93 TLLPG:
33.19 TL
Ankara:Benzin:
70.89 TLMotorin (Mazot):
81.19 TLLPG:
33.89 TL
İzmir:Benzin:
71.17 TLMotorin (Mazot):
81.46 TLLPG:
33.79 TL