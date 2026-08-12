Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/messiden-hayatini-kaybeden-babasina-veda-mesaji-nasil-devam-edecegimi-bilmiyorum-1107959415.html
Messi'den hayatını kaybeden babasına veda mesajı: Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum
Messi'den hayatını kaybeden babasına veda mesajı: Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum
Sputnik Türkiye
Futbolcu, 68 yaşındaki babasının ölümünden sonra paylaştığı mesajda "Hayatım boyunca tek yaptığım şey futbol oynamaktı, şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğim konusunda ciddi şüphelerim var" dedi. Futbolu bırakıyor mu?
2026-08-12T19:56+0300
2026-08-12T19:56+0300
yaşam
messi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107959262_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_0ced0423051c2f7047cb2f480c903acd.jpg
Arjantinli futbolcu Lionele Messi’nin babası Jorge Messi, uzun süren bir hastalığın ardından 68 yaşında vefat etti. Messi, sevgili babasına son kez veda etmek için Rosario'ya döndü. Ayrıca, bu zor zamanlarda yas tutan ailesine ve sevdiklerine zaman ayırmak için futbola süresiz ara verdi.Messi, hayatını kaybeden babası Jorge Messi için sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşırken futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı.'Henüz idrak edebilmiş değilim'Messi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Baba, gittiğine hala inanamıyorum. Gerçekliği henüz tam olarak idrak edebilmiş değilim. Daha doğrusu bunu kabullenmek istemiyorum” dedi ve ekledi:'Finale ulaştık ama sen orada olamadın'Babası için Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanabilmek adına vücudunun sınırlarını zorladığını kaydeden tecrübeli futbolcu, mesajına şöyle devam etti:'Tek yaptığım futbol oynamaktı, şimdi şüphelerim var'Futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda da değerlendirmede bulunan Messi, ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/arjantinli-yildiz-futbolcu-messinin-aci-gunu-1107867705.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0c/1107959262_0:0:1171:879_1920x0_80_0_0_f27e5329426d1846101d2392f3ecc143.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
messi
messi

Messi'den hayatını kaybeden babasına veda mesajı: Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum

19:56 12.08.2026
Jorge Messi ve Lionel Messi
Jorge Messi ve Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
Abone ol
Arjantinli futbolcu, 68 yaşındaki babasının ölümünden sonra paylaştığı duygusal mesajda "Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Hayatım boyunca tek yaptığım şey futbol oynamaktı, şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğim konusunda ciddi şüphelerim var" dedi.
Arjantinli futbolcu Lionele Messi’nin babası Jorge Messi, uzun süren bir hastalığın ardından 68 yaşında vefat etti. Messi, sevgili babasına son kez veda etmek için Rosario'ya döndü. Ayrıca, bu zor zamanlarda yas tutan ailesine ve sevdiklerine zaman ayırmak için futbola süresiz ara verdi.
Messi, hayatını kaybeden babası Jorge Messi için sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı paylaşırken futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda şüpheleri olduğunu açıkladı.

'Henüz idrak edebilmiş değilim'

Messi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Baba, gittiğine hala inanamıyorum. Gerçekliği henüz tam olarak idrak edebilmiş değilim. Daha doğrusu bunu kabullenmek istemiyorum” dedi ve ekledi:
"Seni bir daha asla göremeyeceğimi, bir daha asla konuşamayacağımızı hayal etmek benim için çok zor. Acı çektiğini ve bunun en iyisi olduğunu biliyorum ama bizi çok erken bıraktın. Birlikte yaşayacağımız daha çok şey vardı. Benden son bir Dünya Kupası'nda oynamamı isteyip duruyordun. Durumunun kötüleşmesi de tam turnuva başlamadan birkaç gün öncesine denk geldi. Bir turnuvada yanımda olmayacağın ilk seferdi bu. Her maçtan sonra mesajını bekliyor ve yokluğunu hissediyordum. Durumun gerçekten ne kadar ciddi olduğunu o zaman anladım."

'Finale ulaştık ama sen orada olamadın'

Babası için Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanabilmek adına vücudunun sınırlarını zorladığını kaydeden tecrübeli futbolcu, mesajına şöyle devam etti:
"Finale ulaştık ama sen orada olamadın. Kupayı kazanıp sana getirmeyi ve bir yenisini daha göstermeyi çok istemiştim. Başaramadım. Bacaklarım artık bana izin vermiyordu. Kendimi fiziksel olarak bir türlü tam anlamıyla iyi hissedemedim. Döndüğümde finali penaltılarla kaybettiğimizi sanıyordun. Yaşananlar hakkında hiçbir şey konuşamadık. Hiçbirinin tadını çıkaramadın. Şampiyon olamadık ama her maçtan ne kadar büyük keyif aldığımızı tahmin bile edemezsin. Yine haklıydın; orada olmalı ve oynamalıydım."

'Tek yaptığım futbol oynamaktı, şimdi şüphelerim var'

Futbola uzun süre devam edip edemeyeceği konusunda da değerlendirmede bulunan Messi, ekledi:
"Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Hayatım boyunca tek yaptığım şey futbol oynamaktı, şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğim konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın ve yolun sonuna çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da bu süreci birlikte tamamlayamadık? Seni çok özleyeceğim ama hep yanımda olacaksın, özellikle de çocuklarımı yetiştirirken. Çünkü onlara, senin ve annemin beni yetiştirdiği gibi yol gösteriyor ve onları aynı şekilde büyütüyorum. Huzur içinde uyu ve tıpkı hayattayken yaptığın gibi yukarıdan bizi izle. Her şey için teşekkür ederim."
Arjantin - Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2026
SPOR
Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin acı günü
8 Ağustos, 17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала