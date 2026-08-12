Messi'den hayatını kaybeden babasına veda mesajı: Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum

"Sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Hayatım boyunca tek yaptığım şey futbol oynamaktı, şimdiyse buna daha ne kadar devam edeceğim konusunda ciddi şüphelerim var. En başından beri yanımdaydın ve yolun sonuna çok az kalmıştı. Neden biraz daha dayanamadın da bu süreci birlikte tamamlayamadık? Seni çok özleyeceğim ama hep yanımda olacaksın, özellikle de çocuklarımı yetiştirirken. Çünkü onlara, senin ve annemin beni yetiştirdiği gibi yol gösteriyor ve onları aynı şekilde büyütüyorum. Huzur içinde uyu ve tıpkı hayattayken yaptığın gibi yukarıdan bizi izle. Her şey için teşekkür ederim."