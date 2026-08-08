https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/arjantinli-yildiz-futbolcu-messinin-aci-gunu-1107867705.html
Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin acı günü
Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin acı günü
Sputnik Türkiye
Arjantinli ünlü yıldız Lionel Messi'nin babası 68 yaşında hayatını kaybetti. 08.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-08T17:13+0300
2026-08-08T17:13+0300
2026-08-08T17:13+0300
spor
lionel messi
güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol)
hayatını kaybetti
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Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi ama bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı belirtildi. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, "Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatından derin üzüntü duyduk." denildi.Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre 68 yaşındaki Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/canakkalede-ilaclama-faciasi-9-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-anne-yogun-bakimda-1107819721.html
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lionel messi, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), hayatını kaybetti
lionel messi, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), hayatını kaybetti
Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin acı günü
Arjantinli ünlü yıldız Lionel Messi'nin babası 68 yaşında hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi ama bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı belirtildi.
Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, "Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatından derin üzüntü duyduk." denildi.
Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre 68 yaşındaki Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.