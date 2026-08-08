https://anlatilaninotesi.com.tr/20260808/arjantinli-yildiz-futbolcu-messinin-aci-gunu-1107867705.html

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin acı günü

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin acı günü

Sputnik Türkiye

Arjantinli ünlü yıldız Lionel Messi'nin babası 68 yaşında hayatını kaybetti. 08.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-08T17:13+0300

2026-08-08T17:13+0300

2026-08-08T17:13+0300

spor

lionel messi

güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol)

hayatını kaybetti

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Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, 68 yaşında hayatını kaybetti. Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi ama bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraştığı belirtildi. Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından yapılan açıklamada, "Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatından derin üzüntü duyduk." denildi.Messi'nin babasının ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre 68 yaşındaki Jorge Messi, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu.

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Sputnik Türkiye

lionel messi, güney amerika futbol konfederasyonu (conmebol), hayatını kaybetti